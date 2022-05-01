Три времени года: Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в парке “Зарядье”
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Москва по праву считается самым зеленым мегаполисом мира. Город лидирует по
количеству парков на душу населения. Большинство жителей имеют доступ к
озелененным территориям. Более того, каждую весну столица становится одним из самых цветущих городов страны.
Цветы делают Москву еще красивее, уютнее и уникальнее. Важными элементами мегаполиса стали цветники, клумбы и ухоженные
газоны. Все это помогает жителям снять стресс, расслабиться и просто отдохнуть.
Урбанисты сходятся во мнении что городские пространства с цветами, зеленью и удобными скамейками станут неотъемлемой частью мегаполисов
будущего. Москвичам повезло больше всех: горожане могут пользоваться всеми этими преимуществами уже
сейчас.
Аттракцион “Волны цветения”, приготовленный для жителей и гостей столицы, уникален по своей сути. Подобный проект впервые реализуется в парке “Зарядье”
Почти гектар территории парка будет охвачен непрерывным цветением с конца апреля до
средины осени. Уже сейчас в “Зарядье” распустились первоцветы:
крокусы, хионодоксы, пушкинии, мускари. Летом им на смену придут колокольчики, нивяники,
эхинацея и подсолнечник. Осенью зацветут вереск, рудбекия,
хризантемы, ветреницы и астры.
Подобные мероприятия проходят в знаменитых садах и парках во всем мире, но, как правило, они проводятся
на закрытых ботанических территориях и требуют больших пространств, которых в
городах немного. Уникальность московского аттракциона еще и в том, что он пройдет в
самом центре столицы, неподалеку от Кремля. Посетить парк “Зарядье”, чтобы
увидеть его, сможет гораздо большее количество людей.
Всего в 2022 году московские улицы, площади и
скверы украсят более 55 миллионов цветов. Самые большие цветники традиционно
появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат,
Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч
квадратных метров. Они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней
осени.
Уже в майские праздники в городе распустятся 14
миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года. В начале июня на городских клумбах
появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов.
Затем настанет черед высадки многолетников – в
том числе, роз и пионов. Аттракцион “Волны цветения” подарит хорошее настроение всем, кто посетит “Зарядье” этим летом!
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