Три времени года: Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в парке “Зарядье”

Москва по праву считается самым зеленым мегаполисом мира. Город лидирует по

количеству парков на душу населения. Большинство жителей имеют доступ к

озелененным территориям. Более того, каждую весну столица становится одним из самых цветущих городов страны.

Цветы делают Москву еще красивее, уютнее и уникальнее. Важными элементами мегаполиса стали цветники, клумбы и ухоженные

газоны. Все это помогает жителям снять стресс, расслабиться и просто отдохнуть.

Урбанисты сходятся во мнении что городские пространства с цветами, зеленью и удобными скамейками станут неотъемлемой частью мегаполисов

будущего. Москвичам повезло больше всех: горожане могут пользоваться всеми этими преимуществами уже

сейчас.

Аттракцион “Волны цветения”, приготовленный для жителей и гостей столицы, уникален по своей сути. Подобный проект впервые реализуется в парке “Зарядье”

Почти гектар территории парка будет охвачен непрерывным цветением с конца апреля до

средины осени. Уже сейчас в “Зарядье” распустились первоцветы:

крокусы, хионо­доксы, пушкинии, мускари. Летом им на смену придут колокольчики, нивяники,

эхинацея и подсол­неч­ник. Осенью зацветут вереск, рудбекия,

хризантемы, ветреницы и астры.

Подобные мероприятия проходят в знаменитых садах и парках во всем мире, но, как правило, они проводятся

на закрытых ботанических территориях и требуют больших пространств, которых в

городах немного. Уникальность московского аттракциона еще и в том, что он пройдет в

самом центре столицы, неподалеку от Кремля. Посетить парк “Зарядье”, чтобы

увидеть его, сможет гораздо большее количество людей.

Всего в 2022 году московские улицы, площади и

скверы украсят более 55 миллионов цветов. Самые большие цветники традиционно

появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат,

Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч

квадратных метров. Они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней

осени.

Уже в майские праздники в городе распустятся 14

миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года. В начале июня на городских клумбах

появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов.

Затем настанет черед высадки многолетников – в

том числе, роз и пионов. Аттракцион “Волны цветения” подарит хорошее настроение всем, кто посетит “Зарядье” этим летом!