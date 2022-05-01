Кабаева родила двух сыновей от Путина

В 2015 и 2019 годах российская гимнастка Алина Кабаева родила двух сыновей от президента России Владимира Путина, пишет швейцарская газета Sonntags Zeitung со ссылкой на знакомого врача, принимавшего роды.

Первый ребенок, по данным газеты, родился в Лугано в Тичино. Путин при родах не присутствовал. Второй сын по «решению президента» родился уже в Москве, говорит источник Sonntags Zeitung. Первые роды прошли в Швейцарии, так как «нужно было все держать в тайне».

Оба раза роды принимала гинеколог, работающая в элитной клинике Сант Анна в кантоне Тичино. Она родилась в России, но более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию. По данным источника газеты, она была знакома с Путиным с юношеских лет в Санкт-Петербурге и продолжает поддерживать доверительные отношения. Ради вторых родов Кабаевой она приехала в Москву.

Во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано. Она жила либо на вилле доктора в элитной коммуне Коллина д’Оро в пригороде Лугано, либо в отеле Principe Leopoldo. Собеседник Sonntags Zeitung описывает Кабаеву как «очень приятную женщину, настоящую спортсменку, очень прямолинейную». Она пришла на прием с матерью и сестрой, но без телохранителей.

Помимо предполагаемых сыновей, о которых пишет Sonntags Zeitung, у Путина есть как минимум две дочери, родившиеся в законном браке, но есть и третья — родившаяся от акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, бывшей любовницы Путина. Он познакомился с Кривоногих еще до того, как стал президентом. Как пишут СМИ, в 2003 году она родила от него дочь, которая внешне очень сильно похожа на отца.