В РФ за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1442 человека, на 44% меньше по сравнению с 30 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 8733 человека, на 21% меньше по сравнению с 30 апреля; выявлено 7 047 новых случаев COVID-19; подтверждено 147 летальных исходов», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 2574 человек.

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