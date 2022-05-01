В РФ за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1442 человека, на 44% меньше по сравнению с 30 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Выписано в связи с выздоровлением 8733 человека, на 21% меньше по сравнению с 30 апреля; выявлено 7 047 новых случаев COVID-19; подтверждено 147 летальных исходов», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Днем ранее сообщалось о госпитализации 2574 человек.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет