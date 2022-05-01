Володин предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России

Будет правильным конфисковать находящийся в РФ бизнес граждан из недружественных стран в качестве зеркального ответа на аналогичные действия зарубежных государств в отношении российского бизнеса на их территории, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, что, по его мнению, «правильно в отношении находящегося на территории РФ бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы, а вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны».

Так он прокомментировал принятый палатой представителей США закон, разрешающий передать Украине замороженные активы российских компаний и граждан.

По словам Володина, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, и доли партнеров, которые хотят уйти с рынка. При этом они действуют цивилизованно и в соответствии с нормами международного права, «чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран (…), которые просто занимаются воровством».

Он подчеркнул, что принятый палатой представителей США закон не скажется на российской экономике, однако закон создает опасный прецедент, «который бумерангом должен ударить по самим Штатам».

Спикер Госдумы также подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства».

Он напомнил, что в качестве ответной меры Центробанк запретил иностранным инвесторам выводить средства из финансовой системы России. При этом, «по некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов».

«Нам есть, чем ответить», – подчеркнул Володин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк РФ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые.

—