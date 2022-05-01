Мнение: Тлетворное влияния Моссада в Казахстане

Группа хакеров опубликовала информацию о возможной деятельности Моссада в Казахстане

Группа хакеров Open Hands снова опубликовала секретную информацию про действия израильских шпионов – Моссада.

Это уже вторая публикация о действиях Моссада опубликованная группой Open Hands

Недавняя публикация 7 апреля – короткое документальное видео о возможных действиях Моссада в Казахстане.

Фильм показывает анонимных хакеров группы, чьи лица затенены. Они говорят на английском, русском и арабском.

В фильме показано, как Моссад тайно участвует в бизнесе, связанном с добычей лития и редкоземельных руд через различные подставные компании. Фильм опубликован в Телеграм-канале группы хакеров.

Хотя фильм есть и на YouTube, неясно, как долго он там останется, пока его не забанят цензоры YouTube.

Гигантов социальных СМИ из Кремниевой долины обвиняют в предвзятости в пользу США, Израиля и их союзников.

В заявлении со своего Телеграм-канала от 5 апреля, группа Open Hands утверждает, что "в свете вредоносной деятельности Израиля и ущерба национальному достоинству в этом регионе, особенно последней попытки Моссада убить президента Казахстана Токаева, Open Hands опубликует эксклюзивное документальное видео о разрушительном присутствии Израиля в Казахтане".

Издеваясь над израильскими спецслужбами, они добавляют: "Вы уверены, что единственный взлом был с email жены Барнеа? Вы все еще отрицаете брешь в вашей национальной безопасности?"

Предыдущие разоблачения Open Hands включают материалы полученные через главу Моссада Давида Барнеа и его жену. Группа хакеров 15 марта опубликовала на их Телеграм-канале информацию, включая зарплатные ведомости, налоги, удостоверения личности, билеты на самолеты и фото со спутника дома Барнеа.

Его видеочаты также были взломаны, с публикацией Барнеа корчащим рожи во время видео разговора.

Зарплатные ведомости Барнеа с 2020 года были опубликованы как часть взлома старого телефона его жены.

Израильские чиновники и фирмы бывали взломаны подобным образом в прошлом, группами Moses Staff и Black Shadow.

14 марта Израиль объявил чрезвычайное положение из-за крупнейшей хакерской атаки в его истории, из-за чего упали многие сайты правительства.

Перевод с английского

https://thecradle.co/Article/news/8986 – цинк

Помнится, после мартовского взлома, в Израиле обвиняли в атаках на верхушку Моссад руководство Корпуса Стражей Исламской Революции и связанные с ним хакерские группы. Теперь вот еще один привет прилетел.

PS. В самом же Казахстане продолжается процесс деназарбаевизации.

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