Готовить, рисовать и ухаживать за цветами: чему могут научиться дети на фестивале “Московская весна”

Мероприятие подхватило эстафету у традиционного благотворительного фестиваля “Пасхальный

дар”. Оно станет еще одним элементом особой атмосферы добрых дел в городе.

Москвичи

и гости столицы могут насладиться прогулками по красиво украшенным фестивальным площадкам, а также принять участие в интересных развлекательных программах. Всех желающих позовут поиграть

в командные игры и посетить исторические кружки. Также будет возможность освоить азы морского дела в

школе юного мореплавателя.

На кулинарных мастер-классах можно научиться

готовить весенние блюда и десерты. К слову, в праздничном меню гостей порадует зеленый суп с креветкой и ролл с крабовой закуской, пряная оленина с брусникой и семга на гриле с зеленым горошком.

Самое главное — на каждой площадке будут

поздравлять ветеранов, а по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем

песни и стихи военных лет. Для посетителей фестиваля подготовили специальную концертную программу.

Стоит отметить, что творческие и кулинарные мастер-классы для юных гостей проведут участники “Московского долголетия”. Все, кто приложил руку к проекту, поделятся

воспоминаниями о великом дне Победы. Участники месте с ребятами создадут

поздравительные открытки для ветеранов, а также выступят с концертными

программами к 9 Мая. Фестиваль “Московская весна” подарит всем частичку доброты и долгожданного весеннего тепла.