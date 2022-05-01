Готовить, рисовать и ухаживать за цветами: чему могут научиться дети на фестивале “Московская весна”
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Мероприятие подхватило эстафету у традиционного благотворительного фестиваля “Пасхальный
дар”. Оно станет еще одним элементом особой атмосферы добрых дел в городе.
Москвичи
и гости столицы могут насладиться прогулками по красиво украшенным фестивальным площадкам, а также принять участие в интересных развлекательных программах. Всех желающих позовут поиграть
в командные игры и посетить исторические кружки. Также будет возможность освоить азы морского дела в
школе юного мореплавателя.
На кулинарных мастер-классах можно научиться
готовить весенние блюда и десерты. К слову, в праздничном меню гостей порадует зеленый суп с креветкой и ролл с крабовой закуской, пряная оленина с брусникой и семга на гриле с зеленым горошком.
Самое главное — на каждой площадке будут
поздравлять ветеранов, а по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем
песни и стихи военных лет. Для посетителей фестиваля подготовили специальную концертную программу.
Стоит отметить, что творческие и кулинарные мастер-классы для юных гостей проведут участники “Московского долголетия”. Все, кто приложил руку к проекту, поделятся
воспоминаниями о великом дне Победы. Участники месте с ребятами создадут
поздравительные открытки для ветеранов, а также выступят с концертными
программами к 9 Мая. Фестиваль “Московская весна” подарит всем частичку доброты и долгожданного весеннего тепла.
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