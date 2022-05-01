Мнение: ЧКовая книжка (Продолжение расследования «Бригада К»)

Самая полная история дела о «черкалинских миллиардах»: Ирек Муртазин — о судьбе сотрудников ФСБ из «банковского» отдела управления «К».

18 февраля в «Новой газете» была опубликована уникальная фотография, сделанная в 2005 году. На фотографии — четверо чекистов. Имена троих из них страна узнала весной 2019 года, когда был арестован подполковник Кирилл Черкалин, а в связанных с ним квартирах были обнаружены доллары, евро, рубли — 911 килограммов денег на общую сумму 12 миллиардов рублей (по тому еще курсу). Уволенные из ФСБ в 2013-2014 годах полковник Дмитрий Фролов и майор Андрей Васильев были арестованы практически в один день со своим старинным другом — по подозрению в совершении абсолютно другого преступления. И лишь спустя два месяца судьбы героев с фотографии 2005 года снова объединили — в одно уголовное дело.

Арест главы второго «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и огромное количество денег, обнаруженных в квартирах, оформленных на родных и близких офицера, шокировали простых россиян, сермяжно рассуждавших:

«Если у подполковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей, сколько же денег можно выгрести у генералов ФСБ?»

До выгребания генеральских закромов не дошло. Более того, до сих пор нет никакой информации о происхождении денег, обнаруженных в ходе обысков квартир. И это при том, что, когда на запястьях подполковника ФСБ защелкнулись наручники, он быстро пошел на деятельное раскаяние, дал чистосердечное. Подполковника можно понять: ему светило лет 10-12, проведенных в колонии. Единственный способ сократить этот срок — сотрудничество со следствием. И Кирилл Черкалин заговорил, предоставив очень ценную информацию, которой хватило бы на возбуждение целой серии громких уголовных дел.

К примеру, в июле 2019 года, через 2,5 месяца после громкого ареста Черкалина, стало известно об увольнении первого заместителя главы государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Тогда же российская пресса писала, что Мирошников покинул Россию чуть ли не в день ареста Черкалина. А еще через четыре месяца, в ноябре 2019 года, произошла то ли утечка, то ли вброс о том, что Черкалин якобы дал показания о том, откуда в его квартирах взялись эти залежи денег.

Вот что писал «Коммерсант» в ноябре 2019 года: «… высокопоставленный офицер дал показания на бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Якобы он организовал схему негласного банковского покровительства, и именно ему принадлежала большая часть из 12 млрд руб. наличности, которую изъяли у Черкалина при обысках».

Бывший замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников. Фото: banki.ru

Надо сказать, что Мирошников — знаковая личность для всей банковской системы России. Его называли одной из ключевых фигур формирования российской системы страхования вкладов. Мирошников начал работать с проблемными банками еще будучи топ-менеджером Центробанка. В 1999 году он перешел на работу в Агентство по реструктуризации кредитных организаций, которое в 2004 году было преобразовано в АСВ. Мирошников стал одним из ключевых руководителей новой структуры.

По нашим сведениям, полученным от двух источников, — в управлении собственной безопасности ФСБ и в Следственном комитете России — через несколько недель после ареста, Черкалин якобы изменил свои первоначальные показания и сообщил следствию о возможной роли Валерия Мирошникова в происхождении этих миллиардов.

Более того, по сведениям наших источников, Черкалин детально описал и сам механизм появления у него кубометров налички. «Технология» оказалась примитивной.

В период с середины 2013 года до 2017 года в 227 российских банках образовалась «дыра» в капитале в размере 2 триллионов рублей. «Дыра» — это отрицательная разница между активами и обязательствами банка. К примеру, у банка есть обязательства на 100 миллиардов рублей, а всех активов — лишь на 90 миллиардов, значит «дыра» банка — 10 миллиардов рублей.

Мирошников, Черкалин и еще несколько персон, фамилии которых арестованный подполковник ФСБ обещал раскрыть позже, после заключения «досудебного соглашения о сотрудничестве», получив информацию о «дыре» в банке, предположительно налаживали контакты с собственниками финансовых учреждений и, якобы, предлагали банкирам за вознаграждение в сумме 30% от величины «дыры» предоставить гандикап от нескольких месяцев до полугода на зачистку документации, перебрасывание денег на зарубежные счета, создание имиджа «жертвы режима» и бегство из России.

Кирилл Черкалин с подругой

Мои собеседники утверждают, что Черкалин якобы рассказал о том, что половина от суммы откатов, переданных банкирами, доставалась Мирошникову, 25% — другим участникам преступной группировки, и 25% получал сам Черкалин.

Нетрудно посчитать, что если 12 миллиардов, обнаруженных у Черкалина — это 25% «гонораров» криминального происхождения, то вся сумма, полученная покровителями жуликоватых банкиров, составляет около 50 миллиардов рублей. А это в свою очередь — треть от суммы, похищенной из российских банков при участии Черкалина.

В распоряжении «Новой газеты. Европа» есть документ, согласно которому 4 июня 2019 года Кирилл Черкалин обратился к следователю с ходатайством о заключении досудебного соглашения. В нем Черкалин, в частности, обязуется «признать вину при предъявлении обвинения в окончательной редакции, так как в настоящее время в предъявленном обвинении не указаны обстоятельства, о которых я готов дать показания, а также готов подтвердить их путем предоставления доказательств, либо информации о нахождении таких доказательств».

Также офицер ФСБ сообщает следствию о своей готовности «дать показания относительно того, откуда по месту моего жительства, и месту жительства моих родителей обнаружены денежные средства в крупном размере». Кроме того, в этом же заявлении он назвал имя отставного генерала ФСБ, который в период службы якобы «оказывал общее покровительство ряду кредитных организаций: КБ «Траспортный», КБ «Форбанк», КБ «Промсвязьбанк», КБ «Югра», КБ «Фондсервисбанк» и других, путем взаимодействия с работниками Банка России. При этом за свои действия…. получал денежное вознаграждение».

Позже этот документ, подписанный Черкалиным 4 июня 2019 года, исчез из материалов уголовного дела — в обвинительном заключении он даже не упоминается, хотя другие процессуальные документы содержат прямые цитаты из него. Можно предположить, что к откровениям Черкалина оказались не готовы его покровители, которые могли проследовать за ним в соседние камеры тюрьмы «Лефортово». И они начали действовать. Напористо и решительно.

Черкалинское ходатайство о досудебном соглашении полтора месяца лежало без движения. Подписано оно было лишь 17 июля 2019 года: свои автографы на нем поставили Кирилл Черкалин и заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.

Но уже на следующий день арестованный чекист написал заявление, в котором сообщил, что отказывается от подписанного накануне досудебного соглашения:

«Данное решение принято мною после консультаций со своим адвокатом…. И вызвано тем, что я намерен обратиться с новым, более развернутым ходатайством».

Новое ходатайство было подписано в тот же день, 18 июля 2019 года. Из него исчезла фамилия отставного генерала ФСБ, оказывавшего коммерческим банкам «общее покровительство».

Заявление Кирилла Черкалина о заключении досудебного сотрудничества от 18 июля 2019 года

«Затерялось» в новом документе и упоминание «Промсвязьбанка».

Повторное ходатайство недолго пылилось в сейфе следователя, и уже 30 июля 2019 года все тот же заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь подписал с Кириллом Черкалиным новое соглашение.

Этот документ тоже есть в распоряжении редакции. Присутствует повторное «досудебное соглашение о сотрудничестве» и в материалах уголовного дела. В нем сохранилось обязательство Черкалина: «Предоставить следствию достоверную информацию об источниках получения им денежных средств и иного имущества, обнаруженного по месту его жительства, а так же у его родственников и близких».

Досудебное соглашение о сотрудничестве от 30 июля 2019 года

С момента подписания второго варианта соглашения прошло уже почти три года. Благодаря этому документу Московский гарнизонный военный суд рассмотрел «дело Черкалина» в «особом порядке», без исследования доказательств, и 22 апреля 2021 года офицера ФСБ приговорили (довольно мягко) к семи годам колонии строго режима, лишив звания подполковника и государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но о реальном происхождении «черкалинских миллиардов», изъятых в ходе обысков, как не было, так до сих пор и нет никакой официальной информации. В приговоре, который есть в распоряжении редакции, лишь констатировано, что Головинским районным судом Москвы удовлетворен иск прокуратуры об изъятии в доход государства «имущества, приобретенного на не предусмотренные законом доходы», и что Черкалин признал этот иск.

Продолжение следует

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