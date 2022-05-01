Мнение: Об истинной причине «этого всего»… Сейчас шаблоны затрещат!

А вот действительно, «Кто виноват?» ©

Внезапно съехавший с катушек уже немолодой и, по слухам, тяжелобольной человечек «в бункере»? Его ближайшее окружение, заигравшееся в конспирологию и в «можем повторить», возжаждавшее маршальских звёзд и — вслед за своим патроном – строк в учебниках истории? Весь народ, возжелавший побед и реванша за «унижения» конца 1980-х и начала 1990-х?

Политкорректный мейнстрим побуждает принять, что все три тезиса верны. И что поможет только «хирургия».

Что ж, а теперь выслушаем не столько политкорректных, сколько умных…

Первое. Верно ли, что #Россия начала специальную военную операцию безо всяких на то разумных оснований, нарушила международное право и вообще «пересекла черту»?

Нет. В не меньшей, а может быть и в большей степени «украинский кризис» спровоцировали #США и #НАТО.

Умные люди в международном сообществе много раз публично предупреждали о возможных последствиях постоянного продвижения США к расширению НАТО на Восток.

◆ Как известно, в 1990 году тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер во время встречи с Михаилом Горбачевым ясно пообещал, что НАТО не продвинется «ни на дюйм на восток». Документ, обнародованный Национальным архивом Великобритании, свидетельствует о том, что представитель США тогда еще на переговорах обещал, что НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на восток. Однако затем под давлением Вашингтона НАТО расширялась на восток пять раз с 1999 г., увеличила число своих членов с 16 до 30 и продвинулась в сторону российских границ более чем на 1000 км, создав С-образное окружение Чёрного моря.

◆ Джордж Кеннан, покойный американский дипломат и бывший советолог, написал в The New York Times ещё в 1997 году, что «расширение НАТО станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны». Бывший сенатор США Билл Брэдли заявил, что «фундаментальной ошибкой, допущенной Соединенными Штатами в конце 80-х, начале 90-х годов, было расширение НАТО».

◆ Россия в течение многих лет предлагала диалог с Соединёнными Штатами по Инициативе европейской безопасности, но американская сторона игнорировала все её предложения. В 2021 году Россия неоднократно предлагала провести переговоры и подписать мирное соглашение с НАТО, но все её инициативы были отклонены Вашингтоном и Брюсселем.

◆ Соединённые Штаты и НАТО, полностью осознавая обеспокоенность России собственной безопасностью, усилили военную помощь Украине и помогли ей подготовить военный персонал. По сообщениям американских СМИ, бывшие официальные лица США заявили, что Соединённые Штаты предоставили большой объем усиленной военной помощи украинским элитным войскам и силам специальных операций. С 2015 года ЦРУ провело серию интенсивных военных учений в Украине с использованием оружия, наземной навигации и методов маскировки. Программа, начатая при президенте Бараке Обаме, была расширена при президенте Дональде Трампе и еще больше расширена при администрации Джо Байдена.

◆ Джон Миршаймер, американский политолог, отметил, что «главную ответственность за происходящее сегодня несет Запад. Во многом это стало результатом принятого в апреле 2006 года решения о включении Украины и Грузии в состав НАТО». Он сказал: «Вот я говорю о Западе, мы взяли палку и ткнули медведю в глаз… и этот медведь не будет улыбаться и смеяться над тем, что вы делаете. Он попытается дать отпор, и это именно то, что сейчас происходит». В статье в New York Times от 21 февраля 2022 года Томас Фридман отметил, что США и НАТО не были пассивными наблюдателями за развитием украинского кризиса и что решение США о расширении НАТО добавило «огромное полено» в огонь конфликта на Украине.

◆ Такую позицию разделяют и в американском истеблишменте. В выступлении 28 февраля 2022 г. сенатор США Берни Сандерс в качестве примера привёл кубинский ракетный кризис 1962 г., напомнив, что администрация Джона Кеннеди сочла размещение Советским Союзом ракет на Кубе в 90 милях от побережья США неприемлемой угрозой для национальной безопасности. Он спросил, действительно ли кто-нибудь верит, что Соединённым Штатам будет нечего сказать, если Мексика, Куба или любая иная центральноамериканская страна захочет сформировать военный союз с противником Америки, и что члены Конгресса встанут и скажут: «Ну, вы знаете, Мексика — независимая страна, и она имеет право делать всё, что хочет»?

◆ Бывшая конгрессмен США Тулси Габбард заявила в интервью, что если бы Джо Байден просто пообещал не включать Украину в НАТО, войну можно было бы предотвратить.

◆ К выводу о том, что подоплёка нынешнего конфликта сложнее, чем заявляют официальные лица на Западе, приходят и многие политики в мире. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN, что в НАТО есть страны, которые хотят продолжения украинского кризиса, поскольку они видят в продолжении кризиса ослабление России, и их мало волнует, что будет с Украиной. Также Юнус Соннелл, авторитетный турецкий эксперт по международным вопросам, сказал, что на поверхности разразился кризис между Россией и Украиной, но его корень кроется в попытке США сохранить однополярный международный порядок в качестве мировой державы-гегемона и сжать жизненное пространство России за счет расширения НАТО на Восток.

◆ Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО прислушивалась к предупреждениям своих лидеров и официальных лиц на протяжении многих лет о том, что ее расширение на восток приведет к большей, а не меньшей нестабильности в регионе.

◆ Ну и как наглядная иллюстрация. В 1992 году, когда тогдашний президент России Борис Ельцин совершил свои первые визиты в #Китай и США после распада #СССР, страны договорились не рассматривать друг друга как противников. Это фактически поставило двусторонние отношения России с Китаем и России с США в одну и ту же начальную точку. Однако за последние тридцать лет китайско-российские отношения значительно продвинулись вперёд, поскольку основаны на неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи страны, тогда как американо-российские отношения скатились к новой «холодной войне».

Второе. Верно ли, что Соединённые Штаты и их союзники помогают Украине бескорыстно, «во имя свободы и демократии», не получают никаких выгод, а напротив, только и тратят свои бюджетные и оборонные ресурсы?

Нет. Неопровержимый факт заключается в том, что военные предприятия США получили огромные прибыли с момента начала российско-украинского конфликта.

◆ С тех пор, как в октябре 2021 года напряжённость вокруг Украины начала усиливаться, цены на акции американских военных гигантов резко выросли. За последние полгода акции Lockheed Martin поднялись примерно на 35%, Northrop Grumman — на 27%, а Raytheon — на 14,5%. Джеймс Тейклет, исполнительный директор Lockheed Martin, заявил, что конкуренция между крупными державами принесет компании больше прибыли.

◆ Министерство обороны США созвало встречу с руководителями ведущих оборонных подрядчиков страны, попросив их увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в оружии.

◆ Согласно отчёту «Тенденции в международной передаче вооружений», опубликованному 14 марта 2022 года Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), общий объём международных поставок основных вооружений в период 2017–2021 гг. был на 4,6% ниже, чем в 2012–2016 гг. Тем не менее, экспорт вооружений США вырос на 14%, если сравнивать периоды 2012-2016 и 2017-2021 гг., в результате чего глобальная доля американского ВПК увеличилась с 32% до 39%. При этом на конец 2021 года, 41 компания США входит в число 100 крупнейших мировых компаний по производству вооружений и военных услуг, на долю этих американских фирм приходится 54% от общих продаж этой сотни крупнейших компаний. Кстати, военные расходы США составляют почти половину общемировых и эквивалентны военным расходам более чем 100 стран вместе взятых.

◆ Бонавентура де Соуза Сантуш, португальский эксперт по международным вопросам, считает, что внешнюю и внутреннюю политику США определяют три «олигархии»: военно-промышленный комплекс, нефтегазовый и горнорудный бизнес, а также банковский и финансовый сектор. Один из их способов получить огромную прибыль — держать мир в состоянии войны, делая его всё больше зависимым от продажи оружия США.

◆ Тулси Габбард, бывшая член Конгресса США, заявила в интервью, что военно-промышленный комплекс США выиграл от украинского кризиса, в то время как народы Соединённых Штатов, Украины и России платят огромную цену. Франклин Спинни, проработавший 26 лет в офисе министра обороны США, сказал, что после 24 февраля 2022 года пробки от шампанского взмывают вверх в Пентагоне, в оборонной промышленности и в залах Конгресса: все они в прибыли. Эрик Сперлинг, исполнительный директор общественной организации Just Foreign Policy, сказал, что все в Вашингтоне, округ Колумбия, знают, как производители оружия помогают склонять внешнюю политику США к милитаризму. Они наживаются на напряжённости вокруг Украины, поскольку Соединённые Штаты вливают оружие в регион, а многие европейские страны заваливают американский ВПК новыми заказами на вооружение.

Третье. Верно ли, что действия России беспрецедентны, вопиющим образом нарушают международное право, а сама Россия становится страной-изгоем и подвергается всемирной изоляции?

Нет. Соединённым Штатам, обвиняющим Россию в попрании международного права и «агрессии», стоило бы посмотреть в первую очередь на себя.

◆ За всю их почти 250-летнюю историю было менее 20 лет, когда Соединённые Штаты не вели военных действий против других стран и территорий. Кроме того, США подорвали позиции и свергли не менее дюжины правительств в Латинской Америке и Карибском бассейне.

◆ Альфред де Зайас, старший эксперт ООН, заявил в недавнем эксклюзивном интервью CGTN, что хотя с точки зрения международного права, действия России на Украине возможно нарушают Устав ООН, но США и НАТО так часто нарушали этот же устав, что для России это создало «прецеденты допустимости».

◆ Самый красноречивый пример «слишком вольного» обращения США и Запада с международным правом является операция в Ираке. В 2003 году, используя недостоверные, недостаточно проверенные, а то и вовсе сфабрикованные доказательства, Штаты развязали войну в Ираке, причём вопиющим образом в обход Совета Безопасности ООН. В результате восьмилетней войны погибло более 650 тыс. иракцев, было перемещено не менее пяти миллионов иракских беженцев, а 10 миллионов иракцев, что составляет около одной трети населения страны, до сих пор пребывают за чертой бедности.

◆ В результате длившейся 20 лет войны в Афганистане, развязанной Соединёнными Штатами в 2001 году без должных правовых оснований, погибло 174 тыс. человек, в том числе более 30 тыс. мирных жителей, 3,5 млн афганцев стали беженцами, а 23 млн человек столкнулись с риском острого дефицита еды.

◆ За последние два десятилетия Соединённые Штаты нанесли десятки тысяч авиаударов по таким странам, как Афганистан, Ирак, Сомали и Сирия. Число убитых ни в чем не повинных мирных жителей может составлять от 22 тыс. до 48 тыс. человек.

◆ Хотя западные СМИ усиленно создают картинку, что «весь мир осуждает Россию», большинство стран мира не занимают чётко «антироссийской» позиции, поскольку не одобряют решение споров с помощью как войн, так и санкций. 2 марта 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции «Агрессия против Украины», инициированный Украиной и рядом стран Запада, те государства, которые проголосовали «за», имеют совокупное население 3,3 млрд человек, что составляет менее половины мирового. При этом воздержавшиеся, включая Индию и Южную Африку, представляют совокупное население более 4 млрд человек, а некоторые из стран, проголосовавших за осуждение России, отказались присоединиться к западным санкциям.

◆ Из 233 суверенных государств и регионов мира 185 не участвовали в санкциях против России. К таким санкциям не присоединились более 140 из 190 с лишним стран-членов ООН, включая Турцию, члена НАТО. Страны БРИКС, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества и государства-наблюдатели, а также члены ОПЕК однозначно выступают против санкций в отношении России, инициированных США и отдельными странами НАТО. 6,5 млрд против 1,1 млрд — это население стран и регионов, не участвующих в нацеленных на Россию санкциях, по сравнению с населением тех стран, которые их ввели.

◆ Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка раскритиковал санкции США и Европы против России. Он выразил мнение, что односторонние и выборочные санкции являются незаконными в соответствии с международным правом. По его словам, эти санкции выведут региональные конфликты на глобальный уровень и нанесут серьёзный вторичный ущерб другим странам, особенно развивающимся, в то время как развитые европейские экономики также пострадают и столкнутся с такими серьёзными проблемами, как нехватка энергии.

◆ Соединённые Штаты настолько «увлеклись» санкционной дубиной, что уже сами не понимают, какие именно #санкции против кого и как действуют. Известно лишь, что к концу 2021 года США ввели в действие более 9400 ограничительных мер: это почти в десять раз больше, чем 20 лет назад. Счётная палата правительства США пришла к выводу, что в Государственном департаменте, Министерстве торговли и Казначействе ни разу не проводили ведомственную оценку эффективности санкций и их реальные возможности по достижению более широких целей внешней политики США.

◆ Согласно первому исследовательскому отчёту о санкциях Америки против России, опубликованному Чунъянским институтом финансовых исследований при Жэньминьском университете Китая, тотальные санкции США против РФ оказали серьезное негативное влияние на мир, включая Европу и Россию, что привело к к глобальной инфляции, потрясениям в цепочке поставок и замедлению восстановления экономики.

◆ В целом, как история, так и современность доказали, что санкции не принесут мира и безопасности, а лишь приведут к проигрышной ситуации для всех. Санкции никогда не являются эффективным решением проблем. Наоборот, их введение — это как «тушить пожар бензином» и только усугубляет ситуацию. Ну а заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что финансовые санкции, введённые против России, постепенно ослабят доминирующее положение доллара США, что может в некоторой степени расколоть международную валютную систему.

И вот кажется на первый взгляд, что всё это — «шаблонная и картонная» подборка типичной российской пропаганды, выполненной, впрочем довольно толково и в западном стиле. Что совершенно нетипично ни для МИД, ни для МО РФ, предпочитающих говорить кондовым языком времён «холодной войны». Неужели у Марии Захаровой появилась более вменяемая конкурентка?

Но — нет. Шаблон о «российской пропаганде», увы, трещит по швам. На самом деле, это #Китай постарался за российский МИД. Конечно, он себе на уме и преследует сугубо свои цели, а вовсе не защищает Россию — даже в ответах на первый вопрос. Но всё же его подборка «аргументов и фактов» производит более сильное впечатление, чем кондовые речи Сергея Лаврова и отрепетированные истерики Марго Симоньян.

И вот они, российские бойцы невидимых фронтов информационной войны, не умеют примерно так же или не хотят?

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