Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Крючков сообщил, что «со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.
Напомним, Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет