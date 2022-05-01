Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области

Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крючков сообщил, что «со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.

Напомним, Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.

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