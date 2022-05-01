Арестовичу припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского

Пользователи интернета припомнили советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу его критические высказывания о Владимире Зеленском и украинцах.

Как передает РЕН ТВ, в Сети «бурно обсуждают всплывшее интервью» Арестовича 2020 года. В нем нынешний советник главы офиса Зеленского заявил: «Зеленский человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх». Кроме того, Арестович сказал, что украинцы хороши для инфромационной войны, поскольку вместо мозга у них «идеальный газ».

Напомним, в начале апреля Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.

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