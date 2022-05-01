Министерство инфраструктуры Украины «закрыло» порты Мариуполь и Херсон

Украинское министерство инфраструктуры приказало временно закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон.

Порты объявлены «закрытыми» до «восстановления украинской стороной контроля». Как указывают украинские власти, решение принято в связи с «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». Кроме того, Киев заявил, что у него нет возможности обеспечивать «надлежащий уровень безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя. В конце апреля в Мариупольском морском порту стартовали работы по приведению причала в порядок, а также проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.

Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. В субботу сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.

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