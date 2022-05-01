Молодёжная организация зелёных выступила против увеличения военного бюджета ФРГ

В текущей ситуации неверно выделять дополнительные средства на нужды бундесвера, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова пресс-секретаря молодёжной организации партии зелёных Тимона Дциенуса. По его словам, такая мера никак не поможет текущей ситуации и не поддержит Украину.



AP

Молодёжная организация немецкой партии зелёных высказалась против выделения дополнительных средств для бундесвера, пишет Der Spiegel. «Как представители молодёжи зелёных мы с самого начала ясно дали понять, что нам не нравится предложение о выделении дополнительных 100 миллиардов евро на нужды бундесвера, поскольку этот шаг не пригодится в текущей ситуации. Эти деньги ничем не помогут Украине», — приводит издание слова пресс-секретаря молодёжной организации зелёных Тимона Дциенуса.

Как отмечает издание, таким образом молодёжь зелёных вступает в противоречие с основной партией, поддержавшей выделение дополнительных средств на нужды бундесвера. Вместе с тем, в молодёжной организации отметили, что необходимо сосредоточиться на решении актуальных проблем бундесвера, а не говорить о расширении военного бюджета. В частности, речь идёт об оснащении: по словам Дциенуса, немецкий военный бюджет увеличивался и в прошлые годы, однако проблема оснащения никуда не делась.

В связи с этим молодёжная организация зелёных предложила сначала заняться реформой снабжения немецкой армии, пишет Der Spiegel. «На данный момент было бы преждевременно голосовать за выделение дополнительных средств на бундесвер», — считает Дциенус.