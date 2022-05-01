Американский бизнесмен – доллар порядочно переоценён по сравнению с другими валютами

Если посмотреть на доллар по существу и сравнить его с большинством валют, то он порядочно переоценён, заявил в интервью CNBC директор по инвестициям Cresset Capital Джэк Эблин. Однако, по его мнению, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может в скором времени отреагировать на текущую инфляцию, и тогда люди смогут «узреть силу евро».

С нами на связи Джэк Эблин, партнёр-учредитель и директор по инвестициям Cresset Capital. Джэк, как вы думаете, это эффект, который затем отрегулируют, или же это удар, вызванный внешними причинами?

ДЖЭК ЭБЛИН, директор по инвестициям Cresset Capital: По-моему, тут есть иной фактор, который нужно принять в расчёт. Когда мы рассматриваем ценные бумаги, то очевидно, это инструмент процентных ставок и доходов. Поэтому крепкий доллар — это, определённо, сдерживающий фактор. Как минимум в некоторых сегментах рынка это именно так.

У вас тут есть список компаний, которые способны выдержать крепкий доллар. Речь идёт о таких компаниях, как Walmart, который, похоже, стал наглядным примером, а также о сильно ориентированных на внутренний рынок WW Grainger и ADP (Automatic Data Processing).

К более уязвимым вы отнесли те компании, которые популярны на рынке среди инвесторов, например, Apple, Microsoft, Alphabet и даже Tesla. А есть ли разница между уязвимыми компаниями и компаниями, которые от всего этого пострадают?

ДЖЭК ЭБЛИН: Да. Думаю, что если просто взглянуть на то, как эти акции ведут себя на фоне колебаний доллара, — мы тут говорим о крупных ИТ-компаниях и производителях полупроводников, — то следует помнить, что крупные ИТ-игроки генерируют почти половину своей выручки за рубежом, полупроводниковые компании генерируют за рубежом почти три четверти своей выручки.

Выходит, что если вы потенциально производите в нашей стране, а продаёте за рубежом, а затем переводите эту зарубежную выручку обратно в прибыль внутри страны, то удар по вам произойдёт в ближайшей перспективе. Но мы должны помнить, что если посмотреть на доллар по существу и сравнить его с большинством валют, то он порядочно переоценён.

Возьмите в качестве примера паритет покупательной способности, которым, как вы знаете, по сути, является «индекс бигмака». Если вы купите бигмак в нашей стране и немедленно переведёте цену покупки в йены, а затем отправитесь в Японию и купите там бигмак, то в этой стране (за эти же деньги. — ИноТВ) вы сможете купить целых два бигмака. Вот насколько отличается — скажу даже, недооценена — сейчас йена по отношению к доллару.

Думаю, что существует множество технических деталей. Есть и тот факт, что у нас претенциозная Федеральная резервная система, которая размахивает руками и призывает в этом-следующем месяце увеличить (ключевую процентную ставку. — ИноТВ) на 50 базисных пунктов (0,5 процента).

Но я также полагаю, что сейчас, когда мы наблюдаем инфляцию в Германии на уровне 7,5 процента, ЕЦБ также будет реагировать и мы сможем отчасти узреть силу евро. По-моему, со временем Банк Японии капитулирует и поддержит свою валюту, а затем в конце концов внутренняя стоимость должна будет сыграть свою роль. Нельзя просто так… Возможно, всем нам следует немедленно отправиться в Японию и купить там бигмаков.

Дата публикации 29 апреля 2022 года.