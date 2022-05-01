ВСУ признали «Призрак Киева» выдумкой

Командование воздушных сил вооруженных сил Украины признало, что так называемого Призрака Киева никогда не существовало, это «созданная украинцами легенда».

«Призрак Киева» – якобы существовавший в реальности украинский ас, «сбивший свыше 40 российских самолетов». Аккаунт британского издания Daily Mail Online в Twitter сообщил, что он погиб в бою, пишет «Комсомольская правда». Как указывает издание, сообщалось, что «летный шлем этого пилота будет продан на аукционе в Лондоне, а вырученные средства якобы пойдут на перевооружение ВСУ».

Командование украинских воздушных сил в связи с сообщениями СМИ о том, что «Призрак Киева» погиб, заявило: «В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации перед тем, как ее распространять», – передает «Укринформ».

В ВСУ подчеркнули, что «Призрак Киева» – это не «реальный человек», а «супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы». В частности, убитый в марте пилот Степан Тарабалка – «не Призрак Киева, и он не сбил 40 самолетов». Как заявили в ВСУ, «Призрак» – «это скорее сборный образ пилотов 40 бригады тактической авиации воздушных сил», передает «ЛIГАБiзнесIнформ».

Напомним, это не первый случай, когда широко растиражированный рассказ об украинских «героях» оказывается фейком. Так, одним из главных достижений Украины в информационной войне была знаменитая байка про «русский военный корабль» и остров Змеиный. Однако выяснилось, что украинские «герои», которые якобы отказались сдаваться, погибли и должны получить звания Героев Украины, живы и оказались в плену. Позднее украинский президент Владимир Зеленский в интервью заявлял, что часть военных с острова Змеиный погибла, часть – попала в плен. По словам Зеленского, их освободили в рамках обмена пленными.

—