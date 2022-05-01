 

ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы

01.05.2022, 6:12, Новости дня
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В Херсонской области под обстрелы, которые вели вооруженные силы Украины, попали школа, детский сад и кладбище, есть пострадавшие и погибшие, сообщило Минобороны России.

Огонь велся по населенным пунктам Киселевка и Широкая Балка, причем стреляли «по сугубо гражданским объектам». Так, в Киселевке «артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад». Кроме того, ВСУ обстреляли кладбище на окраине населенного пункта Широкая Балка. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб, жители поселков частично лишены электроснабжения, передает ТАСС.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область. Новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». В пятницу украинские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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