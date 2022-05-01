Анкара велела Германии не вмешиваться во внутренние дела Турции

Турция не допустит вмешательства в свои внутренние дела со стороны Германии, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию вокруг правозащитника Османа Кавалы.

Чавушоглу заявил, что Берлин «не может вмешиваться во внутренние дела Турции». Как подчеркнул министр, «никто не может вмешиваться во внутренние дела» его страны. «Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу.

В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению. Осенью послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году.

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