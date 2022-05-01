Лимонный торт на любой случай: рецепт Наташи Королевой

Исполнительница хита “Желтые тюльпаны” знает толк в приготовлении десертов на любой случай. Аппетитное лакомство отлично подойдет и к кофе, и к чаю. Лимонный торт прекрасно украсит даже праздничный стол. Итак, переходим к рецепту.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сливочное масло — 250 граммов

Мука — 250 граммов

Сахар — 250 граммов

Лимон – 2 шт.

Разрыхлитель теста– 2 ч.л.

Сгущенка – 1 банка

Сахарная пудра по вкусу

Примечание: Наташа Королева использует для приготовления миксер и бумагу и форму для запекания.

Способ приготовления

Шаг первый: растапливаем основную часть масла, отдельно откладываем кусок для смазывания формы.

Шаг второй: очищаем лимоны от кожуры и выдавливаем сок в отдельную емкость. Цедру не выбрасываем — пригодится.

Шаг третий: муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем

Шаг четвертый: делаем тесто. Яйца и сахар погружаем в глубокую посудину и взбиваем миксером. В процессе добавляем туда растопленное масло, мучной состав, цедру и 50% от количества выжатого сока. Все тщательно перемешиваем.

Шаг пятый: разогреваем духовку до 180 градусов. Кладем пергамент на форму для запекания, смазываем его маслом. Сверху выливаем тесто и ставим в плиту выпекаться до готовности, примерно на 30 минут.

Шаг шестой: достаем форму. Пока бисквит остывает, миксером смешиваем сгущенное молоко с остатками сока 10 минут.

Шаг седьмой: разрезаем изделие на два коржа, смазываем их сладкой смесью даже со сторон. Посыпаем сверху сахарной пудрой.

Готово! Время садиться за стол и радовать желудок. Рецепт можно записать и сохранить, чтобы всегда был под рукой. Наташа Королева плохого не посоветует.