 

Эксперты ждут дальнейшего роста цен на продукты в Германии

01.05.2022, 5:05, Разное
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Цены на продукты питания в ФРГ уже значительно выросли, пишет Handelsblatt. При этом эксперты считают, что инфляционная спираль ещё не закончилась: немецкая продуктовая отрасль сталкивается с ценовым шоком, который сильнее всего ударит по наименее имущим слоям населения.


AP

Цены на продукты питания в немецких супермаркетах продолжают расти, пишет Handelsblatt. За март средний рост цен составил 6%: наиболее заметно подорожали свежие овощи и растительное масло.

При этом эксперты считают, что инфляционная спираль ещё не закончилась. По словам эксперта Шехаба Ваби, продуктовая отрасль переживает ценовой шок, который сильнее всего затронет наименее имущих граждан. Как следствие, происходит ухудшение потребительского климата: сейчас его показатели находятся на исторически минимальном уровне, чего не было даже во время действия жёсткого карантина. Отмечается, что потребители особенно сильно ограничивают себя в покупках мяса и колбасы.

«Перед супермаркетами сейчас стоит трудная задача по удержанию своих клиентов», — приводит издание слова эксперта отрасли Роберта Кецкеса. Он отметил, что наименее сильно рост цен скажется на магазинах-дискаунтерах, а вот таким немецким сетям супермаркетов, как Rewe и Edeka, придётся принимать специальные меры, такие как масштабные скидочные акции или активная раскрутка собственных брендов.
 

 



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