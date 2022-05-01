Выступление Бербок о поставках оружия Украине вызвало гнев немцев

Около 150 человек попытались сорвать касавшееся Украины выступление главы МИД Германии Анналены Бербок. Другое мероприятие с ее участием пришлось отменить по соображениям безопасности, информирует полиция.

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. На выступлении было около 1 тыс. человек. Примерно 150 человек попытались его сорвать, они включали сирену, называли министра «подстрекательницей войны» и «лгуньей». Второе мероприятие решено было не проводить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца также резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.

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