Чтобы ничего не забыть! Адвокат дал жертвам мошенников необычный совет

По словам эксперта, обязательно нужно обращаться в полицию и не пытаться решить проблему собственными силами. Факт преступления должен быть задокументирован, плюс ко всему есть вероятность, что правоохранительные органы смогут найти мошенников по горячим следам.

“Если в отношении гражданина было совершено преступление мошеннического характера, конечно, в первую очередь нужно обратиться в правоохранительные органы, сообщить о факте преступления, зафиксировать все данные, имеющиеся о мошеннике или группе мошенников”, – отметил адвокат Давид Машков.

Помимо этого, специалист дал необычный совет тем, кто пострадал от обманщиков. По словам юриста, стоит лично для себя записать все подробности случившегося. В будущем это может помочь следственному процессу.

“Изложить обстоятельства, время, место событий совершения преступлений, характер – все максимально подробно описать, чтобы не упустить ни одной малейшей детали. Чтобы в дальнейшем это передать органам дознания и следствия для объективного и полного расследования уголовного дела”, – поделился адвокат Давид Машков.