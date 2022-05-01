«Ни подозреваемых, ни мотивов» — волна таинственных уколов в ночных клубах ставит французских правоохранителей в тупик

Во Франции набирает обороты волна таинственных преступлений в ночных клубах, жертвы которых получают внезапный укол и теряют сознание, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, до сих пор попытки расследования происшествий ни к чему не привели. Больше всего следователей обескураживает отсутствие у преступников мотива — ни одна жертва не сообщила об ограблении или изнасиловании, пишет газета.



AP

Начиная с февраля во Франции участились таинственные нападения c использованием шприцов на девушек, а иногда и на молодых людей на дискотеках, в концертных залах и на фестивалях, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, жертвы чувствуют укол и сразу после этого испытывают головокружение, тошноту или переживают внезапную потерю памяти.

Некоторые даже не замечают укола, но испытывают большой дискомфорт — и через несколько дней на их теле появляется след: красное пятно, окружённое гематомой. Как передаёт издание, расследование подобных преступлений ведётся во множестве городов, и каждый раз следователи задаются вопросом о содержимом шприцов. Неизвестно, идёт ли речь об известном «наркотике насильников» — гамма-оксимасляной кислоте, которую некоторые злоумышленники подмешивают в напитки своих жертв, чтобы позже воспользоваться их беспомощным состоянием.

На сегодняшний день результаты анализов, предоставляемые следствию, ничего не показывают. Как поясняют правоохранители, следы такого рода токсичных веществ исчезают из организма уже через восемь часов после введения, а большинство исследований производится гораздо позже. Не менее тревожным является тот факт, что эти нападения, похоже, не имеют очевидных мотивов. Ни одна жертва не подвергалась жестокому обращению. Никаких сообщений о сексуальных посягательствах и изнасилованиях также не поступало.

«Мы серьёзно относимся к делу, но все мы озадачены», — говорит Абделькрим Грини, прокурор города Роанн в департаменте Луара, где в одну ночь от уколов в ночном клубе пострадали 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Однако расследование, проведённое по обоим делам, не привело к задержанию подозреваемого.

В других частях Франции итог тот же. «Следователи находятся в полной неизвестности, а изображения с камер ночных клубов практически не пригодны для использования. Мы мало что видим», — рассказывает один из приближённых к расследованию в Эро, где было зарегистрировано 14 случаев таких нападений. В этом департаменте, как и в других, рассматриваются все версии происшествий, в том числе о «глупом пари» между молодыми людьми. Но на данный момент следователи, просматривающие социальные сети, не видят никаких следов возможного состязания.

Существует также гипотеза, что речь идёт о подражательных преступлениях: сообщения об уколах в одних регионах вдохновили кого-то на их повторение в других. Как напоминает издание, до Франции подобные таинственные нападения стали известны в Великобритании и Шотландии. Тем временем, представитель профсоюза профессионалов гостиничного бизнеса Тьерри Фонтен требует остановить волну нападений, которая создаёт «настоящий психоз». В одном из его заведений, где было зарегистрировано несколько жертв, посещаемость снизилась на 50%.