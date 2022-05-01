 

Гранаты и автомат изъяли у члена теробороны в Херсоне

01.05.2022, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Херсоне у 32-летнего бойца украинской территориальной обороны Евгения Моргунова изъяты автомат Калашникова и гранаты, сообщают информационные агентства.

Моргунов рассказал, что до прихода российских войск в Херсон был записан бойцом в роту территориальной обороны, численность составляла около 100 человек. У него дома нашли автомат с несколькими коробками патронов и противопехотные гранаты. Мужчина сообщил, что после бегства из города украинских войск сидел дома и не получал никаких приказов, передает РИА «Новости».

Как рассказал Моргунов, бойцов теробороны «собрали, потом, когда пришли русские войска просто распустили по домам» и «сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унес», некоторым выдали гранатометы. По словам Моргунова, членов теробороны не учили обращаться с оружием. Так, он хранил гранаты со вставленным запалом вопреки правилам безопасности.

Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область. Новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Стрелявший из страйкбольного ружья у московской школы подросток оказался уроженцем США

29.09 / Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге в августе выросли на 2%

27.04 / В Канаде разбился вертолет, из которого наблюдали за белыми медведями

19.11 / Эксперт рассказал о способах выявления взлома ОС Android

08.05 / Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса

29.07 / “Желанная девушка”. Брежнева в “голом” корсете показала, как ее ласкает мужчина

26.04 / Румыния высылает российского дипломата

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

06.07 / Путин дал ряд поручений после встречи с экологами и зоозащитниками

15.08 / На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика