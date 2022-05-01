Гранаты и автомат изъяли у члена теробороны в Херсоне

В Херсоне у 32-летнего бойца украинской территориальной обороны Евгения Моргунова изъяты автомат Калашникова и гранаты, сообщают информационные агентства.

Моргунов рассказал, что до прихода российских войск в Херсон был записан бойцом в роту территориальной обороны, численность составляла около 100 человек. У него дома нашли автомат с несколькими коробками патронов и противопехотные гранаты. Мужчина сообщил, что после бегства из города украинских войск сидел дома и не получал никаких приказов, передает РИА «Новости».

Как рассказал Моргунов, бойцов теробороны «собрали, потом, когда пришли русские войска просто распустили по домам» и «сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унес», некоторым выдали гранатометы. По словам Моргунова, членов теробороны не учили обращаться с оружием. Так, он хранил гранаты со вставленным запалом вопреки правилам безопасности.

Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область. Новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины».

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