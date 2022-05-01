Украина выразила надежду на получение статуса кандидата в члены ЕС в июне

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в июне ее страна может стать кандидатом в члены ЕС.

По утверждению Стефанишиной, Киев рассчитывает, что «когда члены ЕС снова соберутся – это будет июнь этого года – будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата», пишет «Страна.ua».

Как сообщила вице-премьер, Киев «обычно ведет переговоры с разными столицами и говорит о том, что эта ускоренная процедура», по которой Украина «проходит все процессы», стала «возможной через те изменения, трансформации», которые произошли со страной «за последние восемь лет». «Это и был наш путь собственно в Европу», – сказала она.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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