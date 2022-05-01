Мнение: Почему Канделаки тошнит?
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Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов.
Дело в том, что еще в 2001 году Джоли стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Вот знаменитая актриса и приехала на Украину, как посол доброй воли.
Анджелине Джоли даже пришлось побывать в укрытии во время воздушной тревоги во Львове.
Тину Канделаки затошнило. От того, что Джоли, по мнению Тины, видимо, оказалась наци-бандеровкой? Или от чего-то другого?
Фотография Анджелины Джоли во Львове отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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