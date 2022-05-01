 

Мнение: Почему Канделаки тошнит?

01.05.2022, 3:12, Разное
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Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов.

Дело в том, что еще в 2001 году Джоли стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Вот знаменитая актриса  и приехала на Украину,  как посол доброй воли.

Анджелине Джоли даже пришлось побывать в укрытии во время воздушной тревоги во Львове.

Тину Канделаки затошнило. От того, что Джоли, по мнению Тины, видимо, оказалась наци-бандеровкой? Или от чего-то другого?

Фотография Анджелины Джоли во Львове отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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