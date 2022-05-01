Мнение: Таймкоды последнего СТРИМА

По многочисленным проосьбам зрителей решил все-таки расставить тайм-коды в своих стримах. Это оказалась не такая уж легкая задача, когда стрим длится 4 с лишним часа! Поэтому сделал пока только один – вчерашний. Уфф!! Встречайте!

Стрим №6

0:56 «Невеселы лица простых москвичей»

1:50 «У меня на глазах исчез банк»: как я наблюдал воочию банковский кризис. Банкроты поглощают банкротов

6:0 «В стране начались оптовые продажи банков»

8:0 Действует ли еще в России «крымский корнсенсус». Почему народ готов столь много пожертвовать ради «величия»

9:10 Китай показал, как он делит Россию

12:00 Выступление многодетной молодой матери М.Симонян, в котором оно бодро призывала Третью Мировую войну. Что ею двигало?

14:20 Магда Геббельс и Маргарита

15:40 Технический опрос: в какие дни и часы удобнее проводить СТРИМЫ?

18:05 «Люди воспринимают всё поисходящее как компьютерную игру» – они так и к войне относятся. Как игра «Танки» влияет на восприятие среднего россиянина. Дмитрий Девол – большой поклонник игры в «Танки». ЗАВИСТЬ К ТАНКИСТУ.

23:05 «Надо ли перестать быть русским». Русское общество – общество вины или общество стыда? Россия – цивилизация азиатского типа?

26:45 «Стыдно, когда видно». Русская «культура стыда». «Потемкинские деревни».

32:10 «Вести войну по-серьезному». Что имеется в виду? Почему стыдно быть слабым, но не стыдно быть жестоким.

37:40 Как выводить людей из реальности компьютерной игры

39:40 Будут ли нации в мире будущего

44:50 Стас Белковский как «русская Грета Тунберг». Преображение публициста Белковского.

49:00 Можно ли азиату сменить цивилизацию и перейти в европейцы

50:50 Почему «Израилю можно убивать детей». Выгода быть в позиции жертвы.

52:10 Знаменитое «дело Иванниковой», убившей в порядке самозащиты водителя-«бомбилу» маникюрными ножницами – и при чем тут Израиль, а так же Россия

1:01:00 Почему Россия – не Израиль, и не может пользоваться его оправданиями

1:02:30 Отношение Галковского к Холокосту

1:04:00 Как правильно читать и оценивать комментарии в ЖЖ и ФБ (взгляд социолога)

1:08:30 Текущая ситуация в России – психопатическая. Идея мира и «борьбы за мир» как основная в позднем СССР. «Мы за мир, мы против атомной войны, мы никогда не начнем первыми» – идеологическая «ядерная триада» позднего СССР.

1:14:10 «Сейчас очень многие люди находятся в состоянии перманентной истерики». Тотальный ресет.

1:16:30 «Как жаль, что люди перестают ставить кавычки».

1:19:00 Где рожала Маргарита Симонян

1:20:00 О Северной Корее

1:24:35 Судьба Европы после войны. Европа – главная жертва после России и, конечно, Украины

1:29:25 Судьба Украины после войны. Поможет ли ей Европа 50 млрд. евро?

1:33:30 О Зеленском

1:35:20 О повести «Кровь износа»

1:36:00 Будет ли голод? Украина и пример послевоенного СССР

1:36:30 Каковы наши шансы попасть под мобилизацию («в танк или под танк»)

1:40:15 Всегда ли силовики будут верны властной группировке, от чего зависит их верность. Почему власти не отменяют выборы

1:44:30 Что же все-таки у нас – нацизм или фашизм. Крылов и Просвирнин как адепты нацизма, находившиеся поэтому в вечной оппозиции фашистскому режиму

1:51:00 Отношение к шахматному гроссмейстеру Шахрияру Мамедьярову

1:52:10 Скандал: Соловьев о Екатеринбурге – «мерзотная либерота». Ответ «барда» Новикова. Что с ними со всеми не так? Почему «диалог» Соловьева и Новикова по поводу Екатеринбурга вызывает чувство тяжелейшей безысходности?

2:04:30 Возможно ли примирение между россиянами и украинцами?

2:10:00 О стыдливости и разврате (психология)

2:12:00 Почему молчат уволенные из иностранных компаний.

2:16:40 Зависть к иностранцам. Почему в России нет солидарности

2:21:25 СВО как косплей ВОВ за другую сторону. Битва за Донбасс – параллели с Курской Дугой.

2:28:30 РФ переписывает историю

2:30:00 Чувство вины у русского человека за действия Путина. Надо ли винить себя за свое государство? В ответе ли гражданин за решения властей своей страны?

2:33:00 О встрече Путина с генсеком ООН. Печальный вывод – Путин не излечился от ковидобоязни.

2:39:30 Ракета по Киеву – полный беспредел. «На Путина махнули рукой».

2:41:20 Как должна выглядеть победа?

2:42:20 Существует ли свобода воли? Насколько морален средний человек. Влияние «начальства» и «авторитета» с точки зрения психологии. Разбор классических экспериментов Милгрема (психология)

2:50:00 «Немцы – природные садисты». Историческая подоплека экспериментов Милгрема.

2:59:00 Что теперь означает «парад на Красной площади»?

3:03:20 «Новая нормальность» и самые классические эксперименты мировой психологии («разоблачены» и «опровергнуты» на сегодня примерно все)

3:06:20 Мое похудение и «культура отмены»

3:11:00 Повиновение авторитету – вещь генетическая или социальная? (психология)

3:15:00 Объявят ли Всеобщую Мобилизацию 9 мая? (почему с мобилизацией путинский режим будет в любом случае тянуть до последнего)

3:18:10 Суть специальной «фсб-коцепции» правильной войны по-путински. «Контрактники, которых никому не жалко».

3:24:30 Почему гебисту тяжело заниматься войной (не хватает доверия людям)

3:28:00 Существует ли свобода воли (психология). Почему для многих свобода воли – «проклятие»?

3:32:59 «Двойное оплодотворение». Как я сдавал вступительные по биологии в МГУ (зарисовка)

3:37:40 Было ли избрание Путина в 2000 году ошибкой?

3:43:00 Доносы как органическое следствие русского менталитета.

3:47:00 Как преодолевать взаимную ненависть – практический совет

3:51:00 Опять: почему нулевая реакция в обществе на угрозу всеобщего уничтожения?

3:54:50 Симонян обвинила Галкина, что он гей. О каких процессах в системе агитпропа это говорит?

3:57:50 Мародерство и дисциплина в армии

4:01:45 Как поднимать самооценку у народа?

Прощание. Следующий стрим – через неделю, в пятницу, 6 мая.