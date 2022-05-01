Когда бывший над тобой угорает – Личное мнение

Весьма распространённая фантазия среди не самых умных женщин — это бывший, который до сих пор любит.

Любит. Скучает. Ждёт обратно, даже если сам свалил.



Фото: Соцсети

Представляя свою встречу с ним, женщина рассчитывает, как минимум, на оттенок грусти в его глазах.

Думаю, Эмбер Хёрд на это тоже рассчитывала.

Пришла вся такая в суд, по собственным меркам, красивая. Да, пусть кто-то там обсуждает фекалии в супружеской постели и много чего ещё.

Но стоит ей посмотреть на Джонни, как тот тут же растает и отзовёт свой иск на 50 миллионов. Просто потому, что всё ещё любит. Просто потому, что не смог забыть.

А получила совершенно другое: бывший над ней угорает.



Фото: Соцсети

Он-то видит тебя не такой, какой ты была когда-то и какой до сих пор видишь себя, а такой, какая ты сейчас — постаревшей, растолстевшей, подурневшей.



Фото: Соцсети

Той женщины, от которой у него снесло башню, которую он, возможно, когда-то ревновал к Илону Маску, — её больше нет. Ни для него, ни в принципе.



Фото: Соцсети

Есть какая-то другая женщина, но она ни его, ни Маска, отказавшегося выступить в роли свидетеля на суде, не интересует от слова «совсем».

Так выглядит правда. Жестокая правда, которая заключается в том, что мир безжалостен к подурневшим женщинам, ушедшей красоте которых на смену ничего не пришло.

В большинстве случаев, так, кстати, и бывает.

Что пришло или придёт на смену вашей красоте?

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