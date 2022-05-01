Когда бывший над тобой угорает – Личное мнение
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Весьма распространённая фантазия среди не самых умных женщин — это бывший, который до сих пор любит.
Любит. Скучает. Ждёт обратно, даже если сам свалил.
Фото: Соцсети
Представляя свою встречу с ним, женщина рассчитывает, как минимум, на оттенок грусти в его глазах.
Думаю, Эмбер Хёрд на это тоже рассчитывала.
Пришла вся такая в суд, по собственным меркам, красивая. Да, пусть кто-то там обсуждает фекалии в супружеской постели и много чего ещё.
Но стоит ей посмотреть на Джонни, как тот тут же растает и отзовёт свой иск на 50 миллионов. Просто потому, что всё ещё любит. Просто потому, что не смог забыть.
А получила совершенно другое: бывший над ней угорает.
Фото: Соцсети
Он-то видит тебя не такой, какой ты была когда-то и какой до сих пор видишь себя, а такой, какая ты сейчас — постаревшей, растолстевшей, подурневшей.
Фото: Соцсети
Той женщины, от которой у него снесло башню, которую он, возможно, когда-то ревновал к Илону Маску, — её больше нет. Ни для него, ни в принципе.
Фото: Соцсети
Есть какая-то другая женщина, но она ни его, ни Маска, отказавшегося выступить в роли свидетеля на суде, не интересует от слова «совсем».
Так выглядит правда. Жестокая правда, которая заключается в том, что мир безжалостен к подурневшим женщинам, ушедшей красоте которых на смену ничего не пришло.
В большинстве случаев, так, кстати, и бывает.
Что пришло или придёт на смену вашей красоте?
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Источник: Лена Миро
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