Веганский, без сахара или с цельнозерновой мукой: рецепты брауни из кабачков

Кабачок – это весьма универсальный овощ. Из него готовят не только рагу, но также запеканки и пироги, лазанью и лапшу. Однако мало кто знает, что на основе этого овоща получается вкуснейшая выпечка. Далее в статье представлены рецепты брауни из кабачков, которые невероятно полезны.

Брауни из цукини с шоколадной стружкой

Никаких яиц, сливочного масла и других продуктов животного происхождения — эти шоколадные пирожные с цукини получаются сочными и по-настоящему вкусными. Кроме того, подготовка занимает очень мало времени. На 12 брауни потребуются следующие компоненты:

мука пшеничная – 250 г; сахар – 300 г; какао – 50 г; разрыхлитель – 1,5 ч. л.; соль – 0,5 ч. л.; масло растительное – 220 мл; ванильный экстракт – 10 мл; мелко натертые кабачки – 440 г; темные шоколадные чипсы – 200 г.

Сразу необходимо разогреть духовку до 175 градусов и на противень выстелить пергамент. В миске хорошо перемешать сухие компоненты, добавить масло и ванильный экстракт. Смесь должна получиться похожей на песок. После добавить кабачки и перемешать, пока не образуется влажное густое тесто.

На следующем этапе нужно добавить 2/3 шоколадной стружки и распределить готовое тесто на противне. Сверху разбросать оставшуюся шоколадную стружку. Выпекать в течение 28-32 минут. Проверить готовность пирога можно зубочисткой (он не должен быть влажным). Перед подачей выпечка должна полностью остыть.

Веганские брауни без сахара и муки

Этот десерт не подразумевает использование сахара. Вместо него следует добавить кленовый сироп, который считается более здоровой альтернативой. Чтобы брауни получились веганскими, вместо яиц нужно использовать льняное семя, а обычное масло потребуется заменить на миндальное. На 16 брауни потребуются следующие ингредиенты:

очищенные и натертые кабачки – 260 г; молотые льняные семена – 1 ст. л.; вода – 2 ст. л.; миндальное масло – 240 г; кленовый сироп – 100 мл; какао – 35 г; ванильный экстракт – 10 мл; пищевая сода – 1 ч. л.; шоколад – 170 г.

Разогрейте духовку до 175 градусов. На противень положите бумагу для выпечки. Отожмите натертые кабачки, чтобы удалить лишнюю жидкость. Смешайте семена льна и воду в небольшой миске, отставьте в сторону. Затем смешайте оставшиеся ингредиенты в миске, добавив в конце льняное семя и шоколадную стружку. Выкладываем готовое тесто на противень. Выпекать нужно от 30 до 35 минут (проверить готовность с помощью зубочистки). Прежде чем нарезать корж на пирожные, следует дать ему полностью остыть.

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Рецепт с цельнозерновой мукой

Если использовать цельнозерновую муку вместо пшеничной, получатся полезные брауни. В данном рецепте рекомендуется кокосовое масло. При желании его можно заменить оливковым. В любом случае эти угощения гарантированно придутся по вкусу каждому. На 16 штук пирожных потребуются следующие ингредиенты:

натертые кабачки – 350 г; растопленное кокосовое масло – 100 мл; натуральный кленовый сироп – 150 мл; яйца – 2 шт.; экстракт ванили – 10 мл; мука – 210 г; какао – 50 г; разрыхлитель – 1,5 ч. л.; корица – на кончике ножа; мускатный орех – 5 г; шоколадная стружка – 225 г.

Разогрейте духовку до 175 градусов, а на противень выложите бумагу для выпечки. Выжмите немного жидкости из натертых кабачков, но не всю. Затем в миске смешайте кокосовое масло, кленовый сироп, яйца и ваниль. В отдельной емкости вновь перемешайте сухие продукты, затем добавьте их к жидкой смеси. Всыпьте шоколадную стружку и выложите готовое тесто на противень. Выпекайте кекс в течение 30-35 минут. Затем нарежьте остывший пирог на 16 брауни.

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Брауни с кешью

Если у вас есть на кухне термомикс, с его помощью легко и быстро приготовить вкусные брауни с кабачками. Кешью являются оригинальным их ингредиентом. Однако при необходимости их можно заменить другими орехами. Для приготовления 15 пирожных потребуются следующие ингредиенты:

кабачки, нарезанные крупными кусочками, – 150 г; кешью или другие орехи – 100 г; горький шоколад – 50 г; сливочное масло – 75 г; яйца – 2 шт.; коричневый сахар – 150 г; мука – 50 г; разрыхлитель – 1 ч. л.; какао – 2 ч. л.; сахар ванильный – 1 пачка.

Разогрейте еще до начала готовки духовку до 180 градусов и смажьте маслом противень или любую разъемную форму. Измельчите кабачки вместе с семенами на шестой скорости в термомиксе. После этого нужно через сито процедить смесь. Затем растопить масло и шоколадную стружку в приборе в течение 4 минут на 50 градусах. После добавьте коричневый сахар, яйца и ванильный сахар и перемешайте все в течение одной минуты на скорости 4.

Смешайте оставшиеся сухие ингредиенты, влейте их в термомикс через отверстие в крышке и продолжайте перемешивать на скорости 3. После этого вы можете добавить кабачки с семенами и перемешивайте еще 20 секунд, используя скорость 2. Выложите тесто на противень и выпекайте 30 минут. После того как шоколадный кекс остынет, нарежьте брауни на небольшие кусочки.

Вместо заключения

В статье представлены лишь самые популярные рецепты, как приготовить полезные для здоровья брауни из кабачков. Их ингредиенты можно менять с учетом собственных вкусовых предпочтений. Только благодаря многочисленным экспериментам можно создать собственные уникальные рецепты.