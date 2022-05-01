 

Европе предрекли полтора года мучений

01.05.2022, 2:00, Новости дня
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У Европы нет достаточного количества альтернатив, чтобы избежать проблем и при этом обойтись без российского природного газа, пишут СМИ.

Washington Post подчеркивает, что «согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы». Указывается, что «последствия высоких цен распространятся по всему миру». Страны «будут бороться за обеспечение энергией своих заводов, отоплением своих домов и поддержания работы своих электростанций», передает ТАСС.

По мнению издания, «в ближайшей перспективе» нет «достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если РФ прекратит поставки» газа. Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу полагает, что нынешний объем мировых поставок газа не претерпит критических изменений.

Washington Post пишет, что «Германия, экономический двигатель Европы, оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского газа. Прежде более половины поставок природного газа она получала из России, сейчас – 35%, но «выйти на нулевой уровень потребления российского газа» Германия на данный момент не может. Эксперты полагают, что без российского природного газа Германию может ждать «более глубокая рецессия, чем прогнозирует» ЦБ страны.

Кроме того, в статье указывается, что Италия хочет заключить сделки с рядом африканских стран и надеется отказаться от российских энергоносителей лишь к весне 2024 года.

Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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