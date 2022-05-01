Роспотребнадзор указал самый заразный подвид коронавируса

Подвид коронавируса «стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом, сообщил глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хафизов сообщил, что доля «стелс-омикрона» «постоянно росла» и сейчас составляет свыше 90% от «всех новых случаев заболеваний». Как указал Хафизов, это «полностью согласуется с информацией», согласно которой данный подвид коронавируса «является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», передает ТАСС.

При этом в РФ пока не зафиксированы подлинии ВА.4 и ВА.5. Указанные подлинии редко встречаются в большинстве государств, но в Южной Африке, «где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто». Хафизов выразил беспокойство в связи с тем, что «в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется».

Напомним, в апреле Хафизов заявил, что «мы так «хорошо» переболели в январе-марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку». При этом «четыре из пяти новых случаев инфицирования в стране вызваны «стелс-омикроном» BA.2, который был самым заразным, но тем не менее число выявленных заболевших находится на минимумах».

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