 

Le Figaro – «значительно хуже прогнозов» — французская экономика показала нулевой рост в первом триместре года

29.04.2022, 22:14, Разное
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Экономическая активность во Франции в первом триместре года забуксовала, показав нулевой рост, вопреки оптимистичным прогнозам, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, всему виной — вспышка омикрон-штамма коронавируса в январе и резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта на Украине.


AP

По оценкам Национального института статистики и экономических исследований (Insee), экономическая активность во Франции в первом квартале года застопорилась, продемонстрировав нулевой рост из-за снижения потребления домашних хозяйств на фоне инфляции и военных действий на Украине, пишет Le Figaro.

Как отмечает издание, эта оценка значительно ниже ожиданий. Ранее Национальный институт статистики прогнозировал рост экономики на 0,3%, а Банк Франции ожидал увеличения ВВП на 0,25%. Это означает, что экономическая активность в значительной степени «забуксовала» после роста на 0,8% в четвёртом квартале 2021 года и масштабного восстановления прошлого года.

По сообщениям Insee, потребление домашних хозяйств — традиционная движущая сила французского экономического роста  — «существенно» снизилось в первом квартале,  невзирая на прогнозы экономистов, которые ожидали продолжения устойчивого роста в начале года.

Мощная волна омикрон-штамма коронавируса в январе и рост цен — особенно на энергоносители, — усилившийся после начала конфликта на Украине в конце февраля, привели к тому, что расходы домашних хозяйств были ограничены, пишет газета.  Особенно это коснулось трат на жильё, питание и одежду. Как напоминает издание,  в марте инфляция достигла 4,5% в годовом исчислении, чего не случалось с середины 1980-х годов.



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