 

Лавров обвинил Запад в краже российского газа на 300 млрд долларов

29.04.2022, 21:46, Новости дня
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Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он объяснил, что по факту было украдено то, что западные страны сами и заплатили за газ.

«Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», – заключил министр.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Германия пыталась расплатиться с Россией теми же средствами, которые украла у Газпрома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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