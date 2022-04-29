Лавров заявил о планах РФ продолжить расследование о работе американских биолабораторий на Украине

Деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована, Москва будет работать в этом направлении, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам политика, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Это опасные вещества, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Будем продолжать это делать», – подчеркнул Лавров.

Лавров отметил, что биолаборатории демонстрируют, почему Вашингтон блокирует предложения Москвы в части биологического оружия. Он добавил, что у США сейчас есть множество военных биолабораторий в разных частях света.

«Они создают лаборатории вокруг территории РФ и Китая. Они даже пытались втянуть Монголию в эту «игру», – указал Лавров.

17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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