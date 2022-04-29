 

Лавров назвал причины продовольственного кризиса в мире

29.04.2022, 21:45, Новости дня
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Мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали, в том числе пандемия и просчеты западных стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Продовольственный кризис начался не в этом году. Он начался много лет назад. По нескольким причинам, включая COVID-19, а также просчет западных стран. Они были слишком озабочены направлением продовольствия и системы снабжения к себе», – приводит его слова ТАСС.

Лавров добавил, что текущая ситуация усугубила проблему. «Но у РФ в итоге не оставалось другого выбора, кроме как защищать себя и своих союзников от украинского режима», – подчеркнул он.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода.

Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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