Лавров назвал причины продовольственного кризиса в мире

Мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали, в том числе пандемия и просчеты западных стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Продовольственный кризис начался не в этом году. Он начался много лет назад. По нескольким причинам, включая COVID-19, а также просчет западных стран. Они были слишком озабочены направлением продовольствия и системы снабжения к себе», – приводит его слова ТАСС.

Лавров добавил, что текущая ситуация усугубила проблему. «Но у РФ в итоге не оставалось другого выбора, кроме как защищать себя и своих союзников от украинского режима», – подчеркнул он.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода.

Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.

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