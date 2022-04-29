В Пентагоне заявили о готовности виртуально обучать военных на Украине

США не планируют обучать военных на территории Украины, но есть возможность делать это виртуально, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины», – сказал Кирби на брифинге, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона рассказал, что украинских военных сейчас обучают использовать переданные США гаубицы в разных странах, в том числе в Германии.

«Обучение уже происходит сейчас по использованию гаубиц. Уже две серии тренировок прошли, одна, мы можем подтвердить, в Германии», – сообщил Кирби на брифинге.

Основное обучение проводят бойцы национальной гвардии штата Флорида, сказал Кирби. Он отметил, что обучение проводится в трех местах вне Украины, два других он не назвал.

Напомним, президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.

—