 

В Пентагоне заявили о готовности виртуально обучать военных на Украине

29.04.2022, 21:05, Новости дня
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США не планируют обучать военных на территории Украины, но есть возможность делать это виртуально, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины», – сказал Кирби на брифинге, передает РИА «Новости».  

Официальный представитель Пентагона рассказал, что украинских военных сейчас обучают использовать переданные США гаубицы в разных странах, в том числе в Германии.

«Обучение уже происходит сейчас по использованию гаубиц. Уже две серии тренировок прошли, одна, мы можем подтвердить, в Германии», – сообщил Кирби на брифинге.

Основное обучение проводят бойцы национальной гвардии штата Флорида, сказал Кирби. Он отметил, что обучение проводится в трех местах вне Украины, два других он не назвал.

Напомним, президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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