Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро

Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии.

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