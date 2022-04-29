Начинается сезон открытой обуви и высоких каблуков: позы йоги от боли в стопах

Наши ноги несут на себе вес тела, но нам кажется это недостаточным, и мы носим высокие каблуки. Стопы часто подвержены болезненным изменениям из-за неправильной обуви и чрезмерной нагрузки на отдельные участки. Однако некоторые позы йоги станут прекрасным средством для оздоровления ног в целом и стоп в частности.

Профилактика боли

Мы привыкли, что регулярные практики йоги помогают нам развить мышечный каркас тела, укрепить и мягко растянуть связки, сделав их более пластичными, нивелировать последствия стресса. Все это применимо и по отношению к нашим стопам, нужно лишь уделить им на занятии несколько минут. Вот несколько простых практик, которые вернут ногам легкость.

Поза лежа на спине с поднятыми вверх ногами

Наверное, каждой женщине знакомо тянущее чувство тяжести в ногах. Избавиться от него поможет эта поза. Лягте на спину как можно ближе к стене, ноги закиньте на стену. Медленно сгибайте и разгибайте пальцы ног. Эта активность позволит расслабить мышцы свода стопы, вернуть им пластичность и усилит отток венозной крови от стоп.

Поза алмаза

Эта поза позволяет снизить напряжение в стопах и нивелировать последствия трудного рабочего дня. Для ее выполнения вам нужно сесть на пятки, подвернув пальцы ног под ягодицы. Регулируйте натяжение стоп силой сгибания пальцев, вы почувствуете, как расслабляется свод стопы.

Поза посоха

Поза посоха позволит вернуть пальчикам подвижность. Сядьте прямо, натянув стопы на себя. Задержитесь на несколько секунд в таком положении, затем медленно вытяните носки от себя. Повращайте стопами в разные стороны. Медленно вернитесь в исходное положение и растопырьте пальцы ног. Постарайтесь достичь максимального расстояния между пальчиками.

Поза посоха с разминанием стоп

Примите позу посоха и наклоните корпус вперед. Обхватите руками стопы и медленно промассируйте их. Уделите внимание каждому пальчику, подушечкам под пальцами и своду стопы. Это позволит расслабить ноги и улучшить кровоток в ступнях.

Поза горы

Помимо стоп в реабилитации также нуждаются и наши голени. Встаньте прямо, ступни чуть расставлены, но при этом параллельны друг другу. Медленно поднимитесь на носки, замрите в таком положении на несколько секунд. Также медленно перекатитесь на пятку. Повторите пять-десять раз.

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Поза связанного угла лежа на спине с мячиком между стоп

Эта поза позволяет эффективно раскрыть тазобедренный сустав, снять напряжение в бедрах и повысить пластичность связок на ногах. Дополнительное усилие, которое вы прилагаете, зажав теннисный мячик между стоп, позволяет расслабить стопы. Постарайтесь медленно покатать мячик между стопами. Это поможет промассировать глубинные мышцы свода стопы, усилит приток крови и снимет напряжение.

Поза связанного угла с массажем

Связанный угол в положении сидя помогает вытянуть бедра, повысить пластичность тазобедренных суставов, усилить отток венозной крови. Добавьте к этому медленный массаж стоп, и вы снимете следы усталости и расслабите мышцы.

“Собака мордой вниз”

Попробуйте при выполнении этой асаны оторвать пятки от пола. Такое положение поможет растянуть ахиллово сухожилие, укрепит лодыжки и снимет спазм в мышцах свода стоп.

Хождение по канату

Это упражнение не только является прекрасной профилактикой плоскостопия, но и позволит расслабить напряженный свод стопы, усилить приток крови к стопам и улучшить вашу координацию. Уложите на пол толстую веревку и походите по ней взад-вперед. Встаньте на веревку обеими ногами и покатайте ее под ступнями.

Регулярно выполняя эти несложные упражнения, вы заметите, что тяжесть в ногах вас беспокоит все реже и реже. Снижается отечность, и даже после целого дня на каблуках вы не испытываете болезненных ощущений.