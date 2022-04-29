 

Для борьбы со спамом входящие СМС сделают платными

29.04.2022, 20:11, Разное
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Минцифры по указанию ФАС выпустило методическую рекомендацию для операторов связи приступить к тарификации для абонентов входящих СМС.

Эта мера должна сократить нежелательный трафик рассылок, позволяя операторам сохранить высокое качество сервисов голосовой связи и интернет.

тариф за каждое входящее СМС-сообщение составит не более 1 рубля– Абоненты получают большое количество сообщений за короткий промежуток времени, в процессе которого практически не могут пользоваться телефоном. Мы рекомендуем всем контрагентам операторов перейти на уведомления через мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Если у гражданина нет современного смартфона или доступа в интернет, он может получать уведомления голосом, обычной бумажной почтой, либо посредством портала Госуслуги через сервис Госпочта. Эта практика существует в развитых странах и может быть реализована в России, – прокомментировали инициативу в министерстве.

Ожидается, что тариф за каждое входящее СМС-сообщение составит не более 1 рубля, а для уменьшения количества спама предлагается тарификацию производить с коэффициентом 2 к каждому последующему сообщению в течение суток, но не более 100 рублей в час.

Собранные средства будут направлены в фонд борьбы со спамом, а излишки – на государственные и муниципальные нужды и модернизацию оборудования операторов связи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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