Мнение: Коротко по Украине. 29.04.2022

Коротко по Украине. 29.04.2022

1. Мариуполь.

Группировка ВСУ на «Азовстали» полностью блокирована и подвергается постоянным ударам. Вырваться не удается, запасы подходят к концу. Значительная часть сил союзных войск из-под Мариуполя переброшены на Донецкое и Запорожское направления.

2. Запорожье.

На линии Васильевка—Орехов—Гуляйполе без особых изменений. Бои продолжаются на ближних подступах к Гуляйполю и поселках к востоку от него.

3. Николаев.

Противник был оттеснен в направлении самого Николаева, понеся большие потери. Попытки контратак закончились неудачно. Также купированы попытки активности ВСУ на Криворожском и Никопольском направлениях.

4.Одесса.

В городе готовятся к возможному началу боевых действий в случае прорыва российских войск под Николаевым. Также наблюдаются признаки наращивания группировки НАТО в Румынии, которая может войти на территорию Молдавии и Одесской области.

5.Угледар.

Противник удерживает линию фронта Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселовка.

6. Марьинка.

Бои продолжаются в районе террикона. Существенного продвижения в поселке пока нет. Армия ДНР контролирует порядка 35-40% территории Марьинки.

7. Авдеевка.

В самой Авдеевке без изменений. К северу идут бои у трассы Константиновка—Авдеевка, в районе Новоселки-2 и Новобахмутовки. Также идут бои в районе Троицкого.

8. ЛНР.

Бои в промзоне Рубежного, куда отошли остатки сил ВСУ оборонявшиеся в южных районах города. Идут бои за Орехово, к югу от Лисичанска, а также на окраинах Северодонецка.

9. Изюм.

В районе Оскола в оперативное окружение попали остатки свободной боевой группы ВСУ общей численность до 1000 человек. Продолжаются бои в районе Пашкова, к северу от трассы Барвенково—Славянск. Также продолжаются бои в районе Ямполя и Красного Лимана.

10.Харьков.

Продолжаются бои за поселок Русская Лозовая на северных окраинах Харькова. Противник также пробует проявлять активность, опираясь на Золочевский укрепрайон, а также к востоку от Чугуева.

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PS. Фрагмент блокнота нацика из "Азова", где стоит пометка, что надо избавиться от "отказников" (тех, кто отказывается сражаться). В ходе штурма Мариуполя неоднократно находили расстрелянных нацистами ВСУшников, которые хотели сдаться или сбежать, смешавшись с гражданским населением.

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