Просто без трусов. Просто не любил – Личное мнение

Теперь уже бывшая жена влогера Амирана Садарова Мариам сообщила, что не давала ему согласия на фотографию, на которой она запечатлена без трусов.



Фото: Соцсети

Снимок, сделанный почти сразу же после свадьбы, испортил отношения девушки с её семьёй.

Вот что говорит сама Мариам:

Что было тогда с моими мозгами, я не понимаю. Он на тот момент испортил окончательно этим постом мои отношения с родителями. Я их понимаю. Он получил то, что хотел, огородил меня от друзей и семьи. А я просто в тот момент впала в ужасающую депрессию и сама не понимала этого, — цитирует девушку PeopleTalk.

Садаров не мог не понимать, что его жена — из строгой семьи, которая, к тому же, всегда на виду. Мариам — внучка бывшего президента Узбекистана.

О чём он думал, когда вываливал на всеобщее обозрение жену без трусов? О хайпе или о её чувствах?

Амиран сказал, что так работают соцсети. Что я ничего не понимаю. Это мой хайп. Я должна его поддерживать в этом. Он весь это делает для нас. Я плакала.

Да, девчонка согласилась на пикантный снимок.

Но Садаров — он ведь не мог не понимать как к такой фотографии Мариам отнесутся её родственники!

Единственное объяснение, которое у меня есть в этой ситуации — Садаров жену не любил. Просто не любил. Для меня это — очевидный факт.

Очень рада, что у девушки хватило сил признать такую горькую правду и уйти. А семья — простит. Главное, лапонька, чтобы ты сама себя простила и больше никогда не связывалась с теми, кто не любит тебя.

А вы когда-нибудь жили с человеком, который вас не любил? Что чувствовали? Чем дело кончилось?

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