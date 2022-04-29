Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД РФ на YouTube

Если канал МИД РФ на YouTube отключат, «кто-то» из CNN и BBC поедет домой, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов», – написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, в качестве причины указывается формулировка – «за нарушение правил сообщества», которые «никому неизвестны», однако потом мелким шрифтом пояснили, что речь идет о дискриминационных высказываниях.

«А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и все. То есть еще один «страйк» – и канал МИД РФ в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», – отметила Захарова.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и объяснить причину их введения.

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