ВС РФ высокоточным оружием уничтожили 11 районов сосредоточения пехоты и техники ВСУ

ВС РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования за день поразили склад горючего в Вольном Поле и радиолокационную станцию (РЛС) в районе Печенеги, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», – сообщил Конашенков.

Ранее министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военным объектам Украины.

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