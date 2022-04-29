 

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили 11 районов сосредоточения пехоты и техники ВСУ

29.04.2022, 19:45, Новости дня
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ВС РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования за день поразили склад горючего в Вольном Поле и радиолокационную станцию (РЛС) в районе Печенеги, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», – сообщил Конашенков.

Ранее министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военным объектам Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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