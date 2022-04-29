 

ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»

29.04.2022, 19:45, Новости дня
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Средства противовоздушной обороны РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.

По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС РФ высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС РФ поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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