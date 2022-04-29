Мнение: Информационная гигиена, «Средства немассовой информации» и продажа «Яндекс.Дзена»

1. В последнее время, как мы с вами и предполагали, обострилась проблема думскроллинга – запойного чтения негативных новостей. Сильно вырос уровень невротизации аудитории, которая потребляет слишком много токсичного контента. Об этой проблеме рассказывает известный вам Кримсональтер:

https://t.me/crimsondigest/1447

Одна из непреодолимых проблем медийки (не только российской) заключается в том, что у медийщиков все стимулы (личные и корпоративные), все KPI и КПЭ, и вообще все показатели, исходя из которых определяются бюджеты, бонусы и премиальные – направлены против интересов читателей. Не со зла, просто так получилось ™.

В ответ на мои постоянные предложения практиковать строгую информационную гигиену (или даже “информационный пост”, причём не только до Пасхи, а вообще всегда) мне многие клиенты/подписчики жаловались, что это сделать невозможно. Если не читать новости вообще, то “выпадаешь из повестки” и “вообще не понимаешь, что происходит; не понимаешь, отчего загоняются родственники/коллеги/дети/родители; да и самому как-то тревожно”.

А если читать новости, даже в формате “удалил все каналы из телеграмма, оставил одно-два СМИ” (это не теория, некоторые реально пробовали), то всё равно токсичность и “нервяк” накрывают в полный рост, что плохо сказывается и на психике и на работе.

А как может быть иначе? Если СМИ оцениваются (и бюджетируются) по “охвату”, “просмотрам” и “цитируемости”, значит, естественным образом, они начинают (сознательно или нет – не имеет значения) стремиться к генерации контента, который бы обладал “наркотическими” свойствами, подсаживая аудиторию (да, аудитория сама рада, я знаю) на бесконечный цикл “зрадоперемоги”.

При таких стимулах, новостной формат естественным образом (это как в эволюции биологических видов – неизбежный итеративный процесс) ориентируется на то чтобы быть максимально коротким и лишённым контекста – для того чтобы (а) вызывать максимальные эмоции (это охват и цитируемость) и (б) обеспечить интерес читателя к тому “что там дальше”.

Идеальный читатель с точки зрения СМИ-шных “количественных показателей” – это невротик, который истеризируется по каждому заголовку, вздрагивает на каждое обновление в ленте новостей, и немедленно бежит перепощивать это сообщение всем своим контактам. СМИ (воленс-ноленс) воспитывают именно таких потребителей контента, и СМИ (с точки зрения статистики, бюджетирования и т.д.) которые лучше всего генерируют такой контент и воспитывают в аудитории такое поведение, становятся самыми успешными. Повторюсь, это не со зла – просто структура статистики именно такая. И нет, её изменение ничего не даст, потому что если убрать требования по посещаемости, будут просто “мёртвые сайты”, которые будут пилить госбюджет или частные бюджеты. Всё сложно.

2. А вот новостной проект, который делают вместе Кримсональтер с Виктором Мараховским:

https://снми.рф/архив/

https://снми.рф/манифест/

Название расшифровывается как «Средства немассовой информации». Проект, как вы поняли, посвящён спокойной новостной аналитике, без рекламы, слухов и хайпожорства. Формат несколько напоминает знакомые вам «Хвосты».

3. Накануне стало известно о смене собственника «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей»:

https://lenta.ru/news/2022/04/28/vkyand/

VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» — соответствующее соглашение уже подписано, следует из сообщения «Яндекса».

«”Яндекс” подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов “Яндекс Новости” и “Дзен”. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — сказано в публикации.

Проекты вполне успешные и исправно работающие, и в нормальной ситуации Яндекс едва ли стал бы их продавать. Но сейчас компания пытается разделить бизнес, чтобы не попасть под санкции.

На Западе сейчас воцарилась русофобская цензура, никакой свободы слова для россиян и сочувствующих России там давно уже нет. Не в силах стерпеть правду, западные государства во главе с США просто блокируют и вытесняют россиян из информационного пространства (цензурными, техническими и законодательными мерами).

В таких условиях сложно владеть ресурсами, на которых пользователи свободно публикуют информацию о текущих событиях. На Западе за такое поощрение вольнодумства могут серьёзно наказать. Если же начать плясать под дудку США и ввести под их давлением русофобскую цензуру, возмущены будут российские пользователи.