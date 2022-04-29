 

Доктор Мясников: «Пост на Руси длился с февраля по декабрь»

29.04.2022, 19:11, Разное
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Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Шоу с Владимиром Соловьёвым» рассказал о полезных кулинарных традициях, которые существовали на Руси до 1917 года. По словам доктора, русский человек постился с февраля по декабрь.

Во время сугубых постов, которые в общей сложности занимали 318 дней в году, русские люди не употребляли мясо, яйца, молочную продукцию и сахар. Благодаря этому в 1913 году была зафиксирована рекордная продолжительность жизни, а русские крестьяне последние 100 лет существования Российской империи занимали первые места в рейтингах уровня счастья и благосостояния. По словам Мясникова, современным россиянам будет полезно обратиться к опыту предков и увеличить число постных дней в году.

«Я не говорю, что надо, как в древней Руси, целый год поститься. Нет, 8-9 месяцев поста в год будет достаточно. Исключение традиционно делается для беременных женщин, воинов и депутатов Госдумы. Знаете, есть такой термин, как «лечебное голодание». Так вот у нас почему-то им пренебрегают, а зря! Наши предки-то не глупее нашего были, не зря же они сознательно отказывались от мяса и скоромной еды. Вот с кого надо брать пример», – заявил доктор Мясников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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