 

Мнение: Рамзан Кадыров про «конец шайтанов»

29.04.2022, 19:05, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что « с большим удовольствием встретился с командирами чеченских силовых подразделений во главе с дорогим БРАТОМ, депутатом Госдумы РФ, Героем России Адамом Делимхановым. Недавно они вернулись домой после успешного решения боевых задач в ходе спецоперации на Украине».

Не пойму, герой вернулся в Чечню на побывку или на совсем? Помнится, что десять дней назад Рамзан Кадыров писал, что с окопавшимися в «Азовстали» шайтанами будет покончено со дня на день. И что именно там, на территории «Азовстали» будет «конец шайтанов».

Дословно:   «Наши ребята демонстрируют несгибаемую волю и отменный боевой настрой. Изо дня в день мы становимся свидетелями мастерского выполнения боевых задач любой сложности. Линия соприкосновения плавно сместилась в промзону Мариуполя, и я абсолютно убеждён, что конец нациков, бандеровских собак и чеченоговорящих шайтанов наступит именно там».


Отсюда.

Путин приказал не штурмовать «Азовсталь». Выходит, что «конец шайтанов» откладывается. Тогда о каких успешных решениях «боевых задач в ходе спецоперации на Украине» говорит Кадыров?

А еще сегодня Кадыров написал:

«Уверен, наши бойцы плечом к плечу со своими боевыми товарищами из Вооруженных сил России, ЛНР и ДНР готовы и дальше биться с укронацистской и бандеровской хунтой. Выражение АХМАТ-СИЛА» стало их общим кличем, доказавшим свою эффективность в любой схватке. Поэтому мы пойдем до победного конца!»

Отсюда

Похоже, что любит Рамзан Кадыров слово КОНЕЦ. И мне интересно, когда наступит этот «победный конец» или «конец шайтанов»?

На снимке: встреча Героя России Рамзана Кадырова и Героя России Адама Делимханова в Чечне, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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