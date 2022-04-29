Личное: “Полноценный отец”

Некоторые вопросы в письмах удивительны.

symbio_genesis

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Моя ситуация вокруг будущего материнства.

Мне 36 лет, и осенью прошлого года я решила, что пора рожать ребенка. В репродуктивной клинике выяснилось, что возможности к зачатию у меня уже далеко не отличные, после трех попыток соединить мои немногочисленные яйцеклетки с донорской спермой, у меня получился только 1 эмбрион.

Я заморозила его и решила, что еще некоторое время попробую поикать реального мужчину, не для отношений, а для совместного родительства, ну а если в течение полугода не получится, то подсажу донорский эмбрион.

Я зарегистрировалась на сайте, где ищут партнера для со-родительства, все полгода там шла переписка с разными мужчинами, которые хотели завести детей. Но тем не менее, как-то не складывалось – кто-то был женат, кто-то очень далеко, кому-то не подходила я.

Просидев там обещанные полгода, я вздохнула, и пошла в клинику, назначила дату подсадки эмбриона. И вот когда она была назначена, мне на сайте написал Н, симпатичный интеллигентный мужчина, на 5 лет моложе меня. Мы переписывались несколько дней, а потом встретились в кафе.

Проговорили часа три, он мне показался адекватным, добрым и ответственным, да и просто приятным человеком. Мне показалось, что у нас похожие взгляды на жизнь и воспитание детей. После встречи он написал, что готов к дальнейшим шагам (сдача биоматериала в клинику, и тд).

Но у меня подсадка эмбриона от донора была назначена уже на следующий день, и я как-то по инерции не стала ее отменять – решила положиться на судьбу.

Эмбрион был не самого лучшего качества, и честно говоря, я думала, что он не приживётся. Тем более на форумах про ЭКО начиталась, как женщины делают по 3-5-7 попыток, мало у кого беременность наступает с первой же подсадки.

Однако мой эмбрион прижился, и через две недели я узнала, что беременна от донора.

С тех пор прошло 5 дней. После первой вспышки радости начались мои моральные мучения. Я каждый день думаю о том, что вот появилась возможность родить от реального мужчины и у ребенка был бы хороший отец, а я буду рожать «сиротинушку». Посещают мысли, не прервать ли эту беременность (срок все еще супер-ранний) и не попробовать ли забеременеть от Н. С другой стороны, внутри меня уже жизнь и будущая личность, и имею ли я право.

(Автор, вы сошли с ума, если рассматриваете возможность аборта. Как вам только такое в голову приходит? Какой-то мужик что-то ляпнул, маленький шанс, что он действительно сдаст материал, мизерный шанс, что получится зачать, еще меньше, что с мужчиной этим получится и ребенок и отношения, а автор сидит и думает, не сделать ли аборт)

Эволюция, подскажите, как поступить в границах в этой ситуации, думаю об этом беспрерывно, качает от одного к другому. С одной стороны кажется, что в границах принять все как есть и рожать ребеночка, ведь тут уже гарантировано к зиме я стану матерью, а мне уже будет 37.

(Не гарантированно, конечно. Это вы зря гоп говорите, пока не перепрыгнули. Но шанс велик, если беременность произошла. С мужчиной этим никто вам не мешает дальше общаться. Ребенок не только ни разу не помеха, но и прекрасное дополнение. Вы совершенно верно сделали, что пошли и попробовали зачать ребенка, когда уже познакомились с мужчиной, именно поэтому поле наградило вас успехом. Поле всегда награждает за действие сделанное в состоянии правильных настроек. Как думаете, друзья, почему настройки автора были верны в момент, когда она пошла на ЭКО? И почему они у нее сейчас слетели?)

С другой стороны думаю, а вдруг я поторопилась, а вдруг если сейчас прервать беременность, то получится зачать от реального хорошего мужчины, и у ребенка будет полноценный отец, который хочет и может принимать участие в его жизни. (А даже если и перестанет вдруг хотеть, все равно это возможность для ребенка знать свои корни и иметь более «обычную» жизненную ситуацию).

(Если прервать беременность, не получится ничего. Благодарите Бога и молитесь, чтобы все протекло успешно. Радуйтесь и представляйте, какое чудо вас ждет, если все получится)

Буду очень благодарна, если поможете разобраться.

Спасибо вам за все.