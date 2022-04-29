 

Жителя Петербурга с наклейкой ”Зато не в кредит” на машине оштрафовали за дискредитацию банков

29.04.2022, 18:51, Разное
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Городской суд Санкт-Петербурга оштрафовал водителя LADA Калина Сергея Миронова на 40 тысяч рублей за “дискредитацию российских банков”.

Административное дело возбудили после иска от менеджера отделения Сбербанка из-за вызывающей наклейки “Зато не в кредит”, которую тот наклеил на заднее стекло авто. По заявлению прокурора, действия подозреваемого создали неблагоприятное отношения граждан к российским финансовым учреждениям.

– ”Зато не в кредит”? Люди не понимают, что большинство государственных банков живет за счет покрытия процентов по задолженностям. Если клиенты перестанут брать кредиты, то банки потеряют прибыль, а страна дивиденды. Это самое настоящее вредительство! — заявил менеджер Сбербанка.

Сам водитель не признал своей вины и наставил, что это просто “юморная наклейка” и вредить банкам он не собирался. Судья предписал Сергею содрать дискредитирующую наклейку и покрыть судебные издержки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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