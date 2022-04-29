 

Квартира за 60 миллионов: Какую недвижимость приобрела Собчак в Дубае

29.04.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ксения Собчак в последнее время нередко ездила за границу. Сперва она решила отдохнуть в Израиле, затем начались командировки. При этом, как выяснили журналисты, Собчак успела еще и купить жилплощадь.

Уже месяц звезда является обладательницей квартиры в ОАЭ. Площадь жилплощади сто двадцать квадратных метров, а находится она в элитном жилом комплексе в центре Дубая. В доме есть все удобства: фитнес, салон красоты, детские зоны, кафе и даже бассейны.

Сообщается, что из-за роста курса сейчас стоимость квартиры журналистки превышает три миллиона дирхам. Однако несколько недель ранее апартаменты можно было купить на триста тысяч дирхам дешевле. Если переводить на российские рубли, то жилплощадь обошлась Собчак примерно в шестьдесят два миллиона рублей.

По словам адвоката, законодательство страны не запрещает российским гражданам приобретать недвижимость. Более того, купивший жилплощадь в Эмиратах россиянин имеет полное право оформить ее на себя. Несмотря на санкции, возможно даже осуществлять переводы из РФ при предоставлении бумаг о намерении осуществить сделку.

Напомним, что в последнее время в ОЭА переехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, Джиган, Нюша и Моргенштерн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Пойдут ли США на «легализацию» НЛО?

17.04 / “У нас есть технологические возможности”: Ученая анонсировала открытие внеземной жизни в ближайшее десятилетие

07.06 / Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем

28.08 / Путин: сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» Беларуси

03.06 / Эхолокация помогла слепым людям лучше ориентироваться

06.12 / Мнение: Массовое дезертирство в Йемене

10.11 / ФСБ рассекретила документы о геноциде на юго-западе СССР во время войны

10.03 / Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе

14.07 / Погребинский об отношениях Зеленского и Меркель: Он перешел все границы

19.06 / Пошаговая инструкция для женщин, которых мужчины не балуют подарками: что в нас не так и как это изменить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика