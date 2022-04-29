Новая администрация поселка Михайловка Запорожья заявила о скорых соцвыплатах

В подконтрольном ВС РФ поселке Михайловка и Михайловском районе Запорожской области заработала новая администрация, сообщил ее глава Иван Сушко.

«В связи со сложной гуманитарной обстановкой и полным нежеланием прежних властей помогать своим людям, своему народу, я, Сушко Иван Викторович, беру на себя обязанности главы ПГТ Михайловка. В ближайшее время в Михайловку и во все села нашей Михайловской громады (района – прим. ВЗГЛЯД) будут доставлены гуманитарная помощь, медикаменты, ГСМ, и скоро начнут осуществляться социальные выплаты населению», – цитирует Сушко РИА «Новости».

Он пояснил, что работу начала общественная приемная, куда может обратиться каждый житель. Глава администрации поздравил жителей поселка с наступающими праздниками. «Желаю вам мира, добра и благополучия», – обратился к жителям Сушко.

Жители поселка уже начали сотрудничать с ВС России, в городе открылся пункт добровольной сдачи оружия. Новая администрация платит жителям по 50 долларов за автомат Калашникова.

Ранее новым главой подконтрольного Вооруженным силам РФ Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. С 1 мая Херсонская область переходит в рублевую зону.

Также новые органы власти появились в Мелитополе, Днепропрудном, Васильевке.

Ранее новые органы власти, включая администрации и отделения полиции, заработали и в других населенных пунктах Запорожской области, освобожденных российскими войсками: в Мелитополе, городах Днепрорудном, Васильевке.

Новый мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.

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