Запчасти для самолетов в рамках импортозамещения начнут выпускать в Елабуге – это не шутка… хотя

Проект, который запустят в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, позволит заместить импорт необходимых для отрасли комплектующих мощностью 1 млн изделий в год, заявили в Минпромторге РФ по итогам рабочей встречи главы министерства Дениса Мантурова и президента республики Рустама Минниханова.

«Мы рассматриваем вопрос создания авиационного кластера в рамках реализации планов импортозамещения. Якорным резидентом может выступить проект механообрабатывающего центра «Объединенная авиастроительная корпорация» мощностью 1 млн изделий в год. Реализация этого проекта позволит заместить импорт комплектующих для авиационной отрасли», – приводятся слова Минниханова в сообщении на сайте Минпромторга.

По словам Мантурова, Минпромторг готов поддержать этот проект. Кроме того, в случае создания индустриального парка для производства авиационных компонентов Татарстан может воспользоваться механизмом возмещения затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

Ранее в Челябинске в рамках импортозамещения начали выпуск техники для обслуживания железных дорог.

До этого на Алтае запустили импортозамещающее производство лифтовых складов.

—