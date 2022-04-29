 

Запчасти для самолетов в рамках импортозамещения начнут выпускать в Елабуге – это не шутка… хотя

29.04.2022, 18:21, Новости дня
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Проект, который запустят в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, позволит заместить импорт необходимых для отрасли комплектующих мощностью 1 млн изделий в год, заявили в Минпромторге РФ по итогам рабочей встречи главы министерства Дениса Мантурова и президента республики Рустама Минниханова.

«Мы рассматриваем вопрос создания авиационного кластера в рамках реализации планов импортозамещения. Якорным резидентом может выступить проект механообрабатывающего центра «Объединенная авиастроительная корпорация» мощностью 1 млн изделий в год. Реализация этого проекта позволит заместить импорт комплектующих для авиационной отрасли», – приводятся слова Минниханова в сообщении на сайте Минпромторга.

По словам Мантурова, Минпромторг готов поддержать этот проект. Кроме того, в случае создания индустриального парка для производства авиационных компонентов Татарстан может воспользоваться механизмом возмещения затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

Ранее в Челябинске в рамках импортозамещения начали выпуск техники для обслуживания железных дорог.

До этого на Алтае запустили импортозамещающее производство лифтовых складов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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